Hacen de atentado contra Trump sus ventas… con playeras, tazas y más

El intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin en Pennsylvania, el sábado pasado, se convirtió en otro pretexto para crear souvenirs del magnate republicano.

A través de la red social X se han compartido imágenes de productos que tardaron sólo unas horas en ponerse a la venta tras el atentado del pasado 13 de julio; entre estos, destacan camisetas y tazas con la imagen icónica de Trump con la oreja derecha ensangrentada y rodeado por agentes del Servicio Secreto tras el ataque perpetrado por Thomas Matthew Crooks, joven de sólo 20 años de edad abatido a tiros en el lugar.

Donald Trump resultó herido por el atentado durante un evento público en Pensilvania. Foto: Reuters

Las camisetas, disponibles bajo la descripción "edición limitada”, se venden por 21.99 dólares (alrededor de 390 pesos mexicanos) en una tienda online estadounidense, en los modelos se pueden encontrar frases como "Jesús es mi salvador” y “Trump mi presidente”.

Como el mismo Donald Trump resaltó. los productos recuerdan que sobrevivió de milagro, parafraseando un comentario que le hizo el doctor que lo atendió tras recibir un disparo en la oreja derecha.

This is China speed! pic.twitter.com/Z31TdbfhhK — Carl Zha (@CarlZha) July 14, 2024

Chinos aprovechan tendencia

Este fenómeno no se limitó a Estados Unidos, pues durante el fin de semana minoristas chinos se sumaron rápidamente a la tendencia en plataformas como Taobao y JD.com., cuyos productos incluyen mensajes como "El tiroteo me hace más fuerte" y "Nunca pararé, lucharé por Estados Unidos”.

Amazon también ofrecía una amplia gama de camisetas con estas imágenes, en hasta siete colores, pero para hoy, muchas de estas camisetas ya no son fáciles de encontrar, pues la censura de Internet, junto con posibles preocupaciones sobre derechos de auto, llevó a que algunas tiendas ocultaran los enlaces de los productos.

A pesar de esto, varios usuarios lograron adquirir camisetas a través de enlaces proporcionados por vendedores tras consultas directas.

Trump is Unstoppable!



Get your Unstoppable tshirt!https://t.co/xsVtjCh4LM pic.twitter.com/AGUUbyC06L — The Veteran Nation Foundation (@RealVetNation) July 13, 2024

El impacto de la imagen capturada por el fotógrafo de Associated Press (AP), Evan Vucci, no pasó desapercibido para la agencia, pues la vicepresidenta de comunicaciones corporativas de AP, Lauren Easton, expresó: "The Associated Press está orgullosa de la foto de Evan Vucci y reconoce su impacto. Nos reservamos nuestros derechos sobre esta poderosa imagen”.

Estas ventas evidencian cómo tendencias globales se puede capitalizar y monetizar, dada la competitividad de la industria de comercio electrónico; sin embargo, en este caso algunas camisetas desaparecieron rápidamente de las búsquedas.

