Chile se polariza: en elección borran a partidos de centro

Chile dio un fuerte golpe a los partidos del centro, pues el futuro presidente saldrá de la disputa entre los aspirantes de la ultraderecha, José Antonio Kast, y de la izquierda, Gabriel Boric, dejando a ese sector fuera de la contienda por primera vez desde 1990.

Como lo adelantaban las encuestas, será hasta la segunda vuelta cuando se conozca al sucesor de Sebastián Piñera, pues aunque el abogado ultranacionalista se alzó como el vencedor de la noche con hasta 28 por ciento de las preferencias en una jornada que superó las expectativas de participación, según el último reporte del Servicio Electoral (Servel), no estuvo ni cerca del umbral para evitar una nueva cita electoral. Y es que su más cercano contendiente, un exlíder estudiantil, se ubicó con 25 por ciento del voto, tras el escrutinio de más de 88 por ciento de las mesas, pues con el avance de la contabilización de ésta se fue acortando la distancia con el líder.

Por ello, el próximo 19 de diciembre, el domingo previo a la Navidad, miles de chilenos saldrán nuevamente a votar entre los dos punteros para definir si el país caminará por la ruta de la ultraderecha o la izquierda.

Con la ventaja histórica de que el puntero de la primera ronda concreta la victoria en la siguiente convocatoria, el abogado católico Kast resaltó que ayer los chilenos dieron el primer paso para un nuevo triunfo en el país. Sostuvo que con el voto mayoritario se recuperará la paz, el orden, el progreso y la libertad, para romper con la corrupción, delincuencia y narcotráfico que daña al país. No obstante, los mismos sondeos admiten que en un proceso tan polarizado y ante la inestabilidad política y social no hay garantías de que persista esta tendencia y ratifique la victoria.

Sin embargo, ante el clamor de sus simpatizantes, quienes lo vitorearon al grito de “se siente, se siente, Kast presidente”, éste dijo que aún queda un largo camino para llegar al cargo, por lo que llamó a la población a salir nuevamente como ayer y apuesta a sumar a quienes no acudieron a las urnas este domingo para demostrar que los chilenos sí buscan el progreso. En esta lucha, una de las localidades más difíciles será la capital, Santiago, en donde Boric lo superó por casi siete puntos.

Al respecto, uno de los líderes perdedores, el presidente del partido Socialista, Álvaro Elizalde, llamó a no permitir que la amenaza de la ultraderecha tome el poder, pues el candidato de ese sector ha aplaudido abiertamente la gestión del dictador Augusto Pinochet y entre sus propuestas destacan endurecer las políticas contra los migrantes y prohibir el matrimonio gay y el aborto, libertades que poco a poco han ganado terreno legislativo en América Latina.

Por separado, el izquierdista resaltó que ya sabe qué es luchar desde atrás, por lo que llamó a los chilenos a no dejarse vencer por este primer resultado en busca de la democracia, pues aún pueden dar la vuelta el próximo mes y agregó que no caerá en disputas por el bien del pueblo. “Venimos a ser los voceros del diálogo y de la esperanza. Queremos que la esperanza le gane al miedo”, refirió durante su primer mensaje después de conocer el balotaje.

En esta contienda, la campanada la dio el economista Franco Parisi al catapultarse hasta el tercer puesto con 13 por ciento del respaldo con una campaña únicamente en redes sociales. La sorpresa no sólo es por desbancar hasta el cuarto lugar al candidato del presidente, Sebastián Sichel, sino por lograrlo a miles de kilómetros de distancia, pues el polémico aspirante del Partido de la Gente reside en Estados Unidos, no viajó al país y ni siquiera se inscribió para sufragar desde el extranjero, tema que justificó no hizo por temor a contagiarse al hacer el trámite correspondiente.

Con ello, Parisi se convierte en la presa de los punteros para tratar de ganar el voto de sus simpatizantes el otro mes.

En tanto, Piñera, quien libró un intento de juicio por corrupción previo a la elección, llamó a los punteros a no caer en la violencia y mantener la calma rumbo a la segunda vuelta, pues Kast se lanzó contra Boric al afirmar que busca indultan a criminales.

Por ello, el mandatario, quien ya felicitó al virtual ganador, insistió en evitar dividir aún más al electorado y mantener el clima que permeó durante este domingo, pues las autoridades electorales destacaron que pese a los restrasos, propios de las medidas sanitarias contra el Covid-19, fue una jornada en paz.

“Quiero pedirles desde el fondo del alma que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia; los cambios de la unidad y no de la división”, refrendó ante la inminente segunda ronda.

Tras las elecciones queda en suspenso la definición de la Cámara de Diputados, poco más de la mitad de los escaños en el Senado y hasta puestos regionales, pues aún los resultados no dan luz sobre el armado del Congreso.