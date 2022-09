Biden advierte a Putin no usar armas nucleares en Ucrania; "sería el mayor paria", asegura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a no usar armas tácticas nucleares o químicas a raíz de los reveses en Ucrania, además de advertirle que se convertirá en el mayor “paria” del mundo si lo hace.

Putin señaló que Moscú respondería con más fuerza si sus tropas se ven sometidas a mayor presión, lo que generó preocupaciones de que en algún momento utilice medios no convencionales, como pequeñas armas nucleares o químicas.

Lo anterior, después de que el ejército de Ucrania hiciera retroceder a las fuerzas rusas en una derrota relámpago en el noreste del país esta semana, poniendo al líder del Kremlin bajo la presión de los nacionalistas para recuperar territorio.

Cuando un reportero de 60 Minutes le preguntó a Biden qué le diría a Putin si estuviera considerando usar tales armas, respondió: "No. No. No. Cambiaría el curso de la guerra como nunca antes se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial" .

Asimismo, Biden aseveró que la respuesta de Estados Unidos sería "consecuente", pero se negó a dar detalles, de acuerdo con Reuters. Además, añadió que Rusia "se convertiría aún más en un paria en el mundo, más que nunca".

Dependiendo del alcance de lo que hagan, se determinará qué respuesta se producirá Joe Biden, presidente de EU

Los funcionarios del gobierno ruso han rechazado las sugerencias de que Moscú implementará armas nucleares tácticas en Ucrania, pero sigue siendo una preocupación para algunos en Occidente.

Cabe recordar que en el anuncio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero, Putin hizo una advertencia de que, si Occidente intervenía en lo que llamó la "operación militar especial", podrían existir consecuencias nunca antes vistas.

No importa quién intente interponerse en nuestro camino o crear amenazas para nuestro país y nuestra gente, deben saber que Rusia responderá de inmediato y las consecuencias serán como nunca las han visto en toda su historia Vladimir Putin en su discurso del 24 de febrero

Otras opciones para el presidente ruso podrían implicar la movilización de las reservas de su país, que suman alrededor de dos millones de hombres; presionar a Europa para obligar a Ucrania a firmar una tregua con Rusia, congelando la región este invierno y prohibiendo todas las exportaciones de energía.

