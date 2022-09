EU planea "golpear" a China con restricciones más amplias a envíos de chips

La administración del presidente Joe Biden planea el próximo mes ampliar las restricciones a los envíos de Estados Unidos a China de semiconductores utilizados para inteligencia artificial y herramientas de fabricación de chips, dijeron varias personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Comercio tiene la intención de publicar nuevas regulaciones basadas en restricciones comunicadas en cartas a principios de este año a tres empresas estadounidenses: KLA Corp (KLAC.O) , Lam Research Corp (LRCX.O) y Applied Materials Inc (AMAT.O) , dijo a Reuters un testimonio hablando bajo condición de anonimato. El plan para las nuevas reglas no se ha informado previamente.

Las cartas, que las empresas reconocieron públicamente, les prohibían exportar equipos de fabricación de chips a fábricas chinas que producen semiconductores avanzados con procesos de menos de 14 nanómetros a menos que los vendedores obtengan licencias del Departamento de Comercio.

Las reglas también codificarían restricciones en las cartas del Departamento de Comercio enviadas a Nvidia Corp (NVDA.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O) el mes pasado, indicándoles que detengan los envíos de varios chips informáticos de inteligencia artificial a China a menos que obtengan licencias.

Algunas de las fuentes dijeron que las regulaciones probablemente incluirían acciones adicionales contra China. Las restricciones también podrían cambiarse y las reglas publicarse más tarde de lo esperado.

Las llamadas cartas "está informado" le permiten al Departamento de Comercio eludir los largos procesos de redacción de reglas para implementar controles rápidamente, pero las cartas solo se aplican a las empresas que las reciben.

Convertir las letras en reglas ampliaría su alcance y podría someter a otras empresas estadounidenses que producen tecnología similar a las restricciones. Las regulaciones podrían aplicarse potencialmente a las empresas que intentan desafiar el dominio de Nvidia y AMD en los chips de inteligencia artificial.

Intel Corp (INTC.O) y nuevas empresas como Cerebras Systems apuntan a los mismos mercados de computación avanzada. Intel dijo que está monitoreando de cerca la situación, mientras que Cerebras se negó a comentar.

seguir leyendo Jóvenes encapuchados se enfrentan a la Policía en conmemoración del golpe de Estado en Chile

Una fuente dijo que las reglas también podrían imponer requisitos de licencia en los envíos a China de productos que contienen los chips específicos. Dell Technologies (DELL.N) , Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) y Super Micro Computer (SMCI.O) fabrican servidores de centro de datos que contienen el chip A100 de Nvidia.

Dell y HPE dijeron que estaban monitoreando la situación, mientras que Super Micro Computer no respondió a una solicitud de comentarios.

Un alto funcionario de Comercio se negó a comentar sobre la próxima acción, pero dijo: "Como regla general, buscamos codificar cualquier restricción que esté en cartas informadas con un cambio regulatorio".

Un portavoz del Departamento de Comercio se negó el viernes a comentar sobre regulaciones específicas, pero reiteró que está "adoptando un enfoque integral para implementar acciones adicionales... para proteger la seguridad nacional de Estados unidos y los intereses de la política exterior", incluso para evitar que China adquiera tecnología de del país norteamericano aplicable a la modernización militar.

KLA, Applied Materials y Nvidia se negaron a comentar, mientras que Lam no respondió a las solicitudes de comentarios. AMD no comentó sobre el movimiento de política específico, pero reafirmó que no prevé un "impacto material" de su nuevo requisito de licencia.

más para leer Sismo magnitud 7.6 en Papúa Nueva Guinea deja al menos 4 personas muertas y 4 heridas

"Cuello de botella"

La acción planeada se produce cuando la administración del presidente Joe Biden ha tratado de frustrar los avances de China al apuntar a tecnologías en las que Estados Unidos aún mantiene el dominio.

"La estrategia es ahogar a China y han descubierto que los chips son un punto de estrangulamiento. No pueden fabricar estas cosas, no pueden fabricar equipos de fabricación", dijo Jim Lewis, experto en tecnología del Centro de Estrategias Internacionales y Estratégicas. Estudios. "Eso cambiará".

En una actualización sobre las medidas relacionadas con China la semana pasada, la Cámara de Comercio, un grupo de cabildeo empresarial de Estados Unidos advirtió a los miembros sobre restricciones inminentes en chips de IA y herramientas de fabricación de chips.

"Ahora estamos escuchando que los miembros deben esperar una serie de reglas o tal vez una regla general antes de las elecciones de mitad de período para codificar la guía en cartas de 'está informado' emitidas recientemente (Departamento de Comercio) para equipos de chips y empresas de diseño de chips, dijo la cámara.

También puedes leer ¿Cuántas personas fallecieron en el ataque a las Torres Gemelas?

El grupo también dijo que la agencia planea agregar entidades de supercomputación chinas adicionales a una lista negra comercial.

Reuters fue el primero en informar en julio que la administración Biden estaba discutiendo activamente la prohibición de las exportaciones de herramientas de fabricación de chips a las fábricas chinas que producen semiconductores avanzados en el nodo de 14 nanómetros y más pequeños.

Los funcionarios estadounidenses se han acercado a los aliados para presionarlos para que promulguen políticas similares para que las empresas extranjeras no puedan vender tecnología a China que las empresas estadounidenses no puedan enviar, dijeron dos de las fuentes.

“La coordinación con los aliados es clave para maximizar la eficacia y minimizar las consecuencias no deseadas”, dijo Clete Willems, exfuncionario de comercio de la administración Trump. “Esto debería favorecer regulaciones más amplias que otros puedan replicar en lugar de cartas únicas de 'estar informado'”.

Con información de Reuters

RFH