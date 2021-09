Mundo, al borde del abismo por crisis climática y Covid, alerta ONU

Associated Press .

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aseveró que crisis como la pandemia y el cambio climático catapultaron al mundo a la peor amenaza; sin embargo, destacó que la esperanza para evitar el abismo está en la voluntad y en virar hacia la dirección correcta, por lo que llamó a enfocarse en las acciones futuras.

Durante la 76 Asamblea General, celebrada en Nueva York, sostuvo que el mundo ha demostrado que sabe responder a emergencias, muestra de ello es el tiempo récord en que se creó la vacuna.

Sin embargo, refirió que ningún esfuerzo en estos asuntos graves será suficiente si los gobiernos no despiertan ante la realidad y se solidarizan, pues advirtió que las promesas no tienen valor si no se actúa y ejemplificó la situación al recordar que “la paz y la estabilidad es un sueño lejano” aún para muchos pueblos.

En torno a la falta de solidaridad en la compra de vacunas, Guterres recriminó que al no contar con una estrategia global se generó una severa desigualdad para adquirir éstas, hecho que ha criticado en reiteradas ocasiones la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Apuntó que la respuesta fue histórica, también por la cantidad de biológicos creados para intentar frenar su propagación, pero advirtió que el mundo, aunque pasó la prueba científica, está reprobado en ética, pues el respaldo brilló por su ausencia cuando más se requería, aún hay naciones con escaso acceso a estas dosis y en esta lucha han encontrado fármacos caducos en la basura.

Por ello, el líder de la ONU llamó a cerrar esta brecha para alcanzar el 70 por ciento de la población mundial inoculada a mediados del próximo año y detener este mundo dual en el que los pobres siguen esperando por ser inoculados y los ricos ya están protegidos y van por una tercera dosis.

Incluso, aseveró que de seguir un cambio sin mayor cooperación el mundo se dirigirá únicamente hacia la destrucción.

La postura de Guterres fue replicada por mandatarios que reconocieron que esta lucha aún no termina, por lo que impulsan acciones para acabar con la de-sigualdad. El estadounidense Joe Biden alertó que están en un punto de inflexión para atender temas urgentes que los afectan a todos.

En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, evidenció que la pandemia sacó a relucir que el egoísmo pondera sobre el multilateralismo, pues a casi un año de aplicar dosis la brecha es abismal.

Por separado, su homólogo peruano, Pedro Castillo, pugnó por un acuerdo global para garantizar el acceso a vacunas sin privilegios, por lo que demandó el apoyo de los dueños de las patentes. Su voz hizo eco en Argentina, pues el mandatario Alberto Fernández pidió considerar a los biológicos como bienes globales para terminar con la injusticia, en referencia al avance en inoculación, pues unas naciones reportan apenas un dígito de población protegida y otras superan ya 80 por ciento.

En torno a la crisis climática, Guterres refirió que no hay que esperar a que un gobierno actúe primero para tomar cartas en el asunto y recordó que científicos advirtieron que la situación puede empeorar de manera acelerada, pero aún están a tiempo de hacer el cambio.

Para ello, dijo, cada nación debe cumplir con el compromiso de reducir hasta 45 por ciento las emisiones de gases invernadero, pero el ritmo actual muestra que apenas lograrían una tercera parte del plan, previsto en el Acuerdo de París, por lo que todas las naciones están a años luz de alcanzar la meta, lo que provocará un aumento de devastadores fenómenos naturales, como tormentas, incendios, olas de calor y otros.

EU NO BUSCA MÁS GUERRAS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó la Asamblea para responder a las críticas por la supuesta traición en el tema de submarinos y la salida de Afganistán, luego de señalar que para responder a cada desafío se requiere de mayor unión.

Resaltó que después de mucho tiempo enfrascados en guerras, por primera vez en 20 años están libres de esos episodios y refrendó el cambio de postura al afirmar que EU “ha pasado la página”.

Asimismo, agregó que la solución de los grandes problemas a nivel internacional está en manos de todos, pues tiene la capacidad de cambiar y revertir cualquier problema.

Biden apuntó que ahora busca resolver diferencias por la vía diplomática, mensaje dirigido a la Unión Europea, luego de que la región se sumara a los reclamos en defensa de Francia, país afectado por este nuevo acuerdo de sumergibles nucleares, mientras sigue pendiente el diálogo con su homólogo galo, Emmanuel Macron, para explicar la supuesta “negociación secreta”.

En tanto, en el tema de Afganistán, nación que vive una fuerte crisis humanitaria, Guterres llamó a reforzar la asistencia, especialmente para mujeres y niñas, al recordar que ellas requieren mayor protección, pues con el régimen Talibán de vuelta corren el riesgo de retroceder años en avances de derechos humanos y en materia educativa.

El dato: La organización señaló que, a más de un mes de que el Talibán regresó al Gobierno en Afganistán, este grupo extremista solicitó la oportunidad de participar en la Asamblea.

