Cambio climático reduce vida marina cerca del ecuador: estudio

La vida marina de Cuba ha sufrido la sobrepesca y contaminación, hay una creciente evidencia de que el calentamiento de las aguas por el cambio climático también puede estar afectándola, tanto en la costa de la isla como globalmente.

En una investigación de Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America indicó que el número total de especies de aguas abiertas se redujo aproximadamente a la mitad en 40 años hasta el 2010 en zonas marinas tropicales de todo el mundo. Durante ese tiempo, las temperaturas de la superficie del mar en los trópicos aumentaron casi 0,2 grados Celsius.

“El cambio climático ya está afectando la distribución de la diversidad de las especies marinas” y los cambios son más dramáticos en el hemisferio norte, donde las aguas se han calentado más rápido, dijo la coautora del estudio, Chhaya Chaudhary, biogeógrafa de la Universidad Goethe.

Si bien numerosos factores como la sobrepesca han impactado a las especies tropicales, el estudio halló una fuerte correlación entre el declive de las especies y el aumento de la temperatura.

La diversidad de especies de peces tendía a estabilizarse o a disminuir en 20 grados Celsius o más, según investigadores.

Especies marinas disminuyen

Estudios anteriores han mostrado que el calentamiento del océano está impulsando a algunas especies a migrar a aguas más frías, pero la nueva investigación intenta medir ese impacto de manera más amplia, analizando datos de 48.661 especies marinas, incluidos peces, moluscos, aves y corales, desde 1955.

El conjunto de datos es una muestra representativa del 20% de todas las especies marinas de aguas abiertas y que habitan en el lecho marino, como corales y esponjas, dijeron investigadores.

Las especies que pueden moverse lo están haciendo, afirmaron los científicos.

Sebastian Ferse, ecólogo del Centro Leibniz de Investigación Marina Tropical, quien no participó en el estudio dijo que “ver que tales cambios ocurren tan rápidamente es algo bastante alarmante”.

Sin embargo, para especies como los corales, moverse no es una opción.

Una de las grandes preguntas es ‘¿podrán los arrecifes de coral como ecosistemas y los corales como especie moverse al norte o sur lo suficientemente rápido como para adaptarse a un clima cambiante?’ dijo Ferse.

La vida marina en Cuba

Hacer que los peces y otros nadadores se desplacen rápidamente a aguas más templadas podría devastar los ecosistemas de coral que dejan, junto con cualquier industria pesquera y turística que dependa de ellos.

Para Cuba, tal impacto podría desbaratar los esfuerzos de la isla para administrar sus jardines submarinos, aunque sus corales han estado menos agobiados por el desarrollo costero y la contaminación que los corales de otros lugares. Son considerados más resistentes al calentamiento de los océanos.

Cuba abrió su primer vivero de arrecifes de coral hace cuatro años para investigar qué especies lidiaban mejor con el calentamiento y, eventualmente, repoblar los arrecifes agotados.

El país también está restaurando los manglares costeros, que sirven como criaderos y refugio de peces.