¡No es tu celular! Se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp

Redes como Facebook, WhatsApp e Instagram sufrieron una falla que las dejo paralizadas y sin servicio. La falla se reportó aproximadamente a las 12:40 del mediodía. Usuarios reportan que es un problema global.

En cuestión de segundos, usuarios comenzaron a reportar las fallas a través de Twitter, aseguran que las aplicaciones no cargan, similar a cuando un teléfono no tiene internet, las fotos en Instagram no se ven, los mensajes no se envían y en Facebook no hay ultimas, ni notificaciones.

Hasta el momento no hay información sobre cuál fue la causa de la falla en estas tres redes sociales.

Incluso, el sitio de internet llamado “Down Detector,” que recibe reclamos de cibernautas en diferentes redes, mostró un gran incremento en reportes de Instagram, Facebook y Whatsapp.