Central nuclear de Zaporiyia se "acerca peligrosamente" a un accidente, advierte OIEA

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporiyia (Ucrania), bajo control ruso, se está "acercando peligrosamente" a un accidente nuclear tras los recientes ataques.

"Nos estamos acercando peligrosamente a un accidente nuclear. No debemos permitir que la complacencia deje que los dados decidan lo que ocurrirá mañana. Debemos hacer hoy todo lo que esté en nuestra mano para minimizar el riesgo de accidente", ha declarado Grossi.

Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una "flagrante violación" de los cinco principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los mismos.

Es por ello por lo que ha recordado que "no debe producirse ningún tipo de ataque desde o contra la central", "no debe usarse como almacén de armas pesadas o personal militar", "no debe ponerse en peligro la alimentación eléctrica externa de la central", "todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales (...) deben estar protegidos de ataques o sabotaje" y "no debe tomarse ninguna medida que socave estos principios".

"Sin embargo, en los últimos diez días, el primero de estos principios ha sido violado repetidamente en lo que supone un aumento del riesgo para la seguridad nuclear en la central de Zaporoyia", ha añadido.

Tras ello, ha informado de que el 7 de abril, un equipo del OIEA confirmó los primeros ataques desde noviembre de 2022 dirigidos directamente contra la central y que, aunque los daños fueron superficiales, supusieron un "precedente muy peligroso".

Asimismo, fueron registrados otros dos ataques "muy cerca de los edificios principales del reactor", llegando a causar una víctima, otro ataque con dron contra la instalación de producción de oxígeno y nitrógeno, dos ataques contra el centro de formación situado justo fuera del perímetro del emplazamiento y otro más con un dron, que fue derribado sobre la sala de turbinas de la Unidad 6.

Asimismo, ha recordado que, en lo que va de año, ha habido al menos cuatro ataques contra las líneas de suministro externas, llegando la central a quedarse con solo una línea en cuatro ocasiones.

"Lo diré claramente. Dos años de guerra están pesando mucho sobre la seguridad nuclear de la central nuclear de Zaporiyia. Cada uno de los siete pilares de la seguridad nuclear del OIEA se ha visto comprometido. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el peso final inclina la balanza finamente equilibrada", ha manifestado.

"Aunque los seis reactores de la central están ahora en parada fría, y la última unidad pasó a ese estado hace dos días siguiendo la recomendación del OIEA, los peligros potenciales de un accidente nuclear grave siguen siendo muy reales", ha agregado Grossi.

El pasado sábado, las seis unidades de reactor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia pasaron a estar en parada fría por primera vez desde finales de 2022, después de que la unidad 4 del complejo alcanzara este estado operativo a primera hora del día.

El representante del OIEA ha celebrado como un hito positivo en sí mismo la decisión de mantener en parada fría las seis unidades de la central, alegando que "el enfriamiento del reactor proporciona una protección adicional en caso de accidente".

La central de Zaporiyia dejó de generar electricidad para la red nacional en septiembre de 2022, pero ha mantenido al menos una de sus seis unidades en parada en caliente desde octubre de 2022 para proporcionar calefacción urbana y vapor de proceso para el tratamiento de residuos líquidos en el sitio.

Con información de Europa Press

DMGS