China le declara la guerra al karaoke y veta “canciones ilegales”

Al considerar que muchas canciones extranjeras se han convertido en una amenaza a la seguridad, el Gobierno de china vetó una lista de éstas, por lo que estarán restringidas en karaokes para garantizar una convivencia “sana”, pues éstas son usadas por opositores para desafiar al Gobierno.

La medida, que entra en vigor en octubre, sostiene que muchas melodías, como "Los Miserables" o "Do You Hear The People Sing", incitan al odio por su contenido, pues algunas de ellas, en especial un repertorio de Broadway, son usadas en protestas antigubernamentales, por lo que ahora será ilegal cantarlas.

Además, el gobierno confirmó que, pese a que gozan de gran popularidad, ya no podrán ser cantadas ni usadas en dichos establecimientos, que de acuerdo con reportes locales hay más de 50 mil negocios de este tipo en la nación.

Y reiteró que este tipo de contenido también es una amenaza a la soberanía, la unidad nacional, integridad territorial y hasta políticas religiosas, pues también promueve las drogas y los juegos de azar.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Turismo será hasta dentro de dos meses cuando se dé a conocer la “lista negra” de canciones.

En tanto, disidentes cuestionan nuevos métodos de las autoridades para silenciar a la disidencia, como ocurre en varias regiones. Incluso, recordaron que ya hay una gran número de canciones que ya ni siquiera pueden ser escuchadas en aplicaciones de música, pues obligaron a dichas plataformas a ocultarlas.