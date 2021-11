Chocan régimen y oposición en Nicaragua por asistencia en elecciones

El gobierno de Nicaragua y opositores difieren sobre la presencia de electores en los centros de votación, pues cada sector empuja su versión para mostrar el rechazo o apoyo al cuestionado proceso electoral .

Funcionarios nicaragüenses justifican que no se trata de baja respuesta electoral sino a las medidas sanitarias por COVID-19, argumentando que pareciera que acuden poca gente, aunque sí hay filas.

En medio de las críticas por la farsa de este domingo, el mandatario Daniel Ortega, quien busca su cuarto mandato consecutivo, advirtió “el voto no mata a nadie, el voto no causa herida alguna, el voto no llama al terrorismo” , mensaje claro contra la oposición, ya que la mayoría de los detenidos en época electoral son acusados de este delito, así como atentar contra la soberanía nacional y fomentar la injerencia extranjera.

Mientras que críticos del régimen aseguran que la calma que persiste en varios puntos, por los vacíos que lucen, es el mayor mensaje que pueden lanzar contra Ortega.

En tanto, disidentes y medios de comunicación independientes comparten videos y fotografías de centro de votación y calles vacías evidenciando el hartazgo que hay en la nación ante la represión.

▶️ PRIMER CORTE INFORMATIVO:



Hechos de violencia política que se han reportado:



-Paraestatales armados al interior del recinto.

-Periodistas detenidos mientras daban cobertura a las votaciones posterior mente puestos en libertad.

- voto obligado a trabajadores del Estado. pic.twitter.com/KjCs8J58Ed — Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) November 7, 2021

Tal es el caso de La Prensa y 100% Noticias que han subido en redes sociales grabaciones de recorridos por las calles en varias ciudades del país para mostrar el abstencionismo en la región. Mientras que la organización Urnas Abiertas ya contabilizado al menos 200 denuncias por irregularidades, especialmente por acciones del Gobierno para obligar a ciudadanos, principalmente a estudiantes, a acudir a votar y hacerlo por Daniel Ortega.

Incluso se detalló que en vez de marcar la "X" en el nombre del presidente les piden colocar su nombres para comprobar que sí es su voto y no una foto trucada.

Una de las estrategias para controlar el voto a favor del FSLN que están implementando las instituciones es solicitar el envío de la boleta con el nombre de la persona en lugar de la marca X, esto con el objetivo de verificar que la foto enviada corresponde al trabajador. pic.twitter.com/T10rNmfc3i — Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) November 7, 2021

También denunciaron casos de compra de votos y acarreo de electores para aparentar presencia en centros de votación, pues acusan que pagan a la población para votar o empujan a ciudadanos a permanecer en pasillos y afuera de estos sitios para mostrar supuestas filas. Esto horas después de que se reportara que funcionarios, haciendo uso de recursos gubernamentales, invitan a la población a salir a votar por Ortega, pese a los llamados de la oposición.

RFH