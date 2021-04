Cierran por tiroteo el Aeropuerto de San Antonio, en Estados Unidos

Autoridades confirmaron el cierre del Aeropuerto Internacional de San Antonio por un tiroteo en las inmediaciones.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de San Antonio confirmó que hay un incidente en la zona, en el que se vio involucrado un oficial.

Medios locales reportaron que se exhortó a los pasajeros a buscar refugio en lo que se considera debido a la presencia de un tirador.

Mientras que la Policía indicó que no se trata de una amenaza activa, aunque no dio más detalles, sólo indicó que hasta el momento no tienen reportes de personas heridas.

Mensaje vertido en redes sociales de la Policía de San Antonio, Texas. Foto: Especial

