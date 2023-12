FOTOS | Así es como se ven los restos del naufragio más profundo en la historia

Es diciembre y seguramente ya viste anunciada "Titanic" en la televisión abierta, en esa serie de películas que tienen en el catálogo las televisoras en nuestro país (y no dudamos que también alrededor del mundo). El naufragio que fue artífice para la cinta de James Cameron no deja de ser uno de los más importantes en la historia, sin embargo, no es el que se encuentra a mayor profundidad.

Si no te suena la Batalla de Samar, hoy te contamos un poco del que es considerado el naufragio cuyos restos son los que se encuentran a mayor profundidad en el fondo del océano.

¿Cuál es el naufragio cuyos restos se encuentran a mayor profundidad en el océano?

En 1944, durante la Batalla de Samar, en el mar de Filipinas se encontraba luchando por Estados Unidos, un destructor de la escolta de la marina, el cual fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el USS Samuel B. Roberts, sumergido ese mismo año.

La profundidad a la que se encuentra es de 22 mil 621 pies, es decir, seis mil 468 metros, de acuerdo a lo que informaron en su momento medios internacionales como la BBC de Londres y también CNN. Este buque, indican, logró su fama gracias a la resistencia que registró durante los ataques de Japón, aunque su historia fue muy corta.

Naufragio con restos más profundos en el mundo. Captura de pantalla / CNN.

Pasó apenas un año entre su puesta en el mar, el 6 de diciembre de 1943, hasta su hundimiento, el cual se dio a finales de 1944. Eso sí, recibió la llamada "Estrella de Batalla" y también una Citación Presidencial, las cuales se entregaron por el heroísmo que su tripulación registró en la Segunda Guerra Mundial.

Naufragio con restos más profundos en el mundo. Captura de pantalla / CNN.

¿Quién localizó los restos?

El encargado de encontrar los restos de este Samuel B. Roberts fue Víctor Vescovo, quien también tiene un sumergible de inmersión profunda, con el que realiza las expediciones para encontrar este tipo de restos históricos. "Fue un honor extraordinario ubicar este barco increíblemente famoso y, al hacerlo, tener la oportunidad de volver a contar su historia de heroísmo y deber a aquellos que tal vez no sepan del barco y el sacrificio de su tripulación", indicó en su momento.

Naufragio con restos más profundos en el mundo. Captura de pantalla / CNN.

De acuerdo al análisis de Vescovo, el Samuel B. Roberts, peleó contra cruceros pesados japoneses "a quemarropa" y que "se redujo a disparar proyectiles de humo y rondas de iluminación, sólo para intentar incendiar los barcos japoneses, y siguió disparando. Era sólo un extraordinario acto de heroísmo. Esos hombres, en ambos lados, estaban luchando hasta la muerte".

