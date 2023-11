Condenan la incursión en Al-Shifa y buscan “pausas”

La comunidad internacional condenó la entrada de militares al Hospital Al-Shifa, en Gaza, y llamó a Israel y Hamas a crear “pausas” y concretar la liberación de los 240 rehenes al cumplirse 40 días de guerra.

Ante el ingreso de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al mayor centro médico en la Franja, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación y luego de cuatro intentos de reducir la tensión ayer pugnó por proteger a los civiles, luego de que Palestina denunciara que médicos, pacientes y refugiados quedaron atrapados entre los disparos.

La resolución respaldada por 12 naciones e impulsada por la embajadora de Malta, Vanessa Frazier, pide a terroristas y a Tel Aviv abrir “corredores urgentes y prolongados”, la liberación inmediata de los secuestrados y no bloquear la entrega de ayuda. Pero Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia se abstuvieron.

El primero recriminó que a cinco semanas no se condene a Hamas, hecho por el que la diplomática Linda Thomas-Greenfield se dijo “horrorizada”. Territorio que descartó luz verde a ese plan, pero horas después el presidente Joe Biden admitió que no hacer nada no es realista. Mientras que Moscú advirtió que no se plantea un cese el fuego.

. Gráfico: La Razón de México

Y no se espera una reacción positiva de los implicados, pues Tel Aviv no está obligada a actuar, pues no es vinculante, y los yihadistas ignoran llamados, aunque negocian con Qatar para liberar a 50 personas por una tregua de tres días, según información difundida por Reuters.

Al respecto, Israel enfatizó su negativa en torno a un alto el fuego y a ceder ante los yihadistas.

Su embajador ante la ONU, Brett Jonathan Miller, sostuvo que la medida no genera ningún cambio al estar “alejada de la realidad” y reprochó a homólogos en Ginebra que sigan sin encarar al grupo terrorista que plagió no sólo a israelíes sino a extranjeros, pues la guerra “no ocurrió por sí sola”.

En tanto, el ejército de Benjamin Netanyahu sigue firme en su lucha para acabar con Hamas. El premier recalcó que no hay lugar al que no puedan llegar para destruir esa amenaza que los atacó desde el pasado 7 de octubre.

Por separado, el vocero de las FDI, Daniel Hagari, advirtió “seguiremos adelante”, luego de la “operación selectiva” en la que su equipo mató a cinco yihadistas, halló un importante arsenal e identificó otra red de túneles en la que sospechan escondían a rehenes, aunque no localizaron a víctimas. Resultado del que mostraron videos e imágenes de los cuartos usados por el enemigo, en los que decomisaron armas, cargadores y chalecos con explosivos.

Pero Palestina rechazó esa versión al tacharla de otra “mentira” de Israel, tema en el que ese embajador ante la ONU, Riyah Mansour, advirtió que el rival busca “el despojo, desplazamiento y negación de los derechos” de su pueblo, luego de que se revelara que esos soldados prevén replicar la ofensiva del norte en el sur, a donde miles se refugian para escapar de los bombardeos y combates.

Previamente, líderes de Francia, Canadá, Jordania y Sudáfrica y organizaciones alertaron sobre los “crímenes de guerra” que se cometen en Medio Oriente.

. Gráfico: La Razón de México

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció la “inaceptable” incursión con la que convierten hospitales “en campos de batalla”. El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que ni la sospecha de que debajo de Al-Shifa hay bases subterráneas de Hamas es suficiente para poner en riesgo a civiles y pacientes, cuando la región superó las 11 mil 500 defunciones.

Por ello, la ONU presentó un plan de 10 puntos para frenar la “carnicería” a causa de los ataques y la escasez de insumos para la supervivencia, como el cese el fuego y acceso a combustible, aunque ello no fue parte de la resolución final del Consejo de Seguridad.