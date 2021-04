Confrontación entre Rusia y EU ya tocó fondo: Lavrov

El canciller ruso, Serguei Lavrov, reconoció que la relación entre el gobierno de Vladimir Putin y el de Estados Unidos ya tocó fondo, aunque admitió que aún hay esperanza de recuperarla.

El funcionario de Relaciones Exteriores consideró que ambos mandatarios pueden demostrar madurez y revertir “los riesgos ligados a crear más tensiones”, pues pese a confrontaciones recientes, debe prevalecer el sentido común para aspirar a futuras negociaciones.

A unas semanas de llamar a cuentas al embajador en esa nación, Anatoly Antonov, por la tensión empujada por el mandatario estadounidense, Joe Biden, el canciller lamentó nuevamente su negativa a dialogar de manera abierta con su homólogo, argumentando que en su administración no dejará que avance el sometimiento de Rusia hacia otras naciones, luego de que el líder del Kremlin se dijera dispuesto a retomar la relación con Washington.

Las declaraciones de Lavrov fueron confirmadas por un diplomático de alto nivel, bajo anonimato, quien reiteró que las diferencias evidenciadas en apenas unos meses de gestión del estadounidense han provocado un estancamiento de este lazo, de por sí dañado por la administración de Donald Trump, que si bien no encaró a Putin durante su gestión, sí aplicó sanciones contra esa nación, considerada históricamente como adversaria.

Los nuevos señalamientos de una ruptura se dan a unas semanas de que Biden señalara en una entrevista que considera a Putin como un asesino, hecho que Lavrov calificó de terrible, al asegurar que descalificar al rival no abona a la relación.

Hay esperanza de que sean adultos capaces de comprender los riesgos ligados a crear más tensiones

Serguei Lavrov, Canciller ruso

Previamente, Estados Unidos también amagó con imponer sanciones por la presunta interferencia rusa en las elecciones de este país, que para evitar que Biden llegara a la Casa Blanca, pues el Kremlin prefería que se mantuviera en el cargo Donald Trump, y por supuestos hackeos masivos.

En torno a la relación diplomática, se reportó que Antonov retornó a Moscú desde el pasado 21 de marzo, la misma semana de la polémica, para analizar la relación con ese país; sin embargo, hasta el momento no se reporta alguna decisión que cambie el rumbo del trato con el Gobierno de Biden.

Asimismo, se informó que no hay interés de que el embajador vuelva pronto a Washington, pues hasta el momento Putin no ha dado ninguna indicación; incluso una fuente consultada por el medio ruso Gazeta informó que su vuelta al país depende únicamente del mandatario, pero aún no hay fecha.