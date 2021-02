COVID-19: Estados Unidos, cerca de las 500 mil muertes por el contagio

Suman 498 mil 715 personas las fallecidas de COVID-19 en Estados Unidos desde que inició la pandemia, acumulado registrado este domingo, la mayor cifra entre todos los países del mundo.

Por número de decesos a causa de la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, Brasil se ubica en la segunda posición con 245 mil 977 decesos; le sigue México, con 179 mil 797; India, con 156 mil 302; y Reino Unido, con 120 mil 810. Son éstos los únicos países que ha rebasado hasta ahora las 100 mil muertes por COVID-19.

La cifra reportada por la Universidad Johns Hopkins para Estdos Unidos este domingo supera la cantidad de personas que murieron en 2019 en este país por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, derrames cerebrales, Alzheimer, gripe y neumonía combinadas.

"No es nada como lo que hemos pasado en los últimos 102 años, desde la pandemia de influenza de 1918", dijo el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, en "State of the Union" de CNN.

El número de muertos por virus en Estados Unidos llegó a 400 mil el 19 de enero en las últimas horas en el cargo del presidente Donald Trump, cuyo manejo de la crisis fue juzgado por expertos en salud pública como un fracaso singular.

Las primeras muertes conocidas por el virus en Estados Unidos ocurrieron a principios de febrero de 2020, ambas en el condado de Santa Clara, California. Se necesitaron cuatro meses para llegar a los primeros 100 mil muertos. El saldo alcanzó las 200 mil muertes en septiembre y las 300 mil en diciembre. Luego tomó poco más de un mes pasar de 300 mil a 400 mil y cerca de dos meses subir de 400mil al borde de los 500.000.

La cifra mundial de muertos se acercaba a los 2.5 millones, según Johns Hopkins.

Si bien el recuento se basa en cifras proporcionadas por agencias gubernamentales de todo el mundo, se cree que el número real de muertos es significativamente mayor, en parte debido a pruebas inadecuadas y casos atribuidos de manera inexacta a otras causas desde el principio.

A pesar de los esfuerzos para administrar vacunas contra el coronavirus, un modelo ampliamente citado por la Universidad de Washington proyecta que el número de muertos en Estados Unidos superará las 589 mil para el 1 de junio.

"La gente hablará de esto en décadas y décadas y décadas a partir de ahora", dijo Fauci en "Meet The Press" de NBC.