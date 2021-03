COVID-19: RU descarta que vacuna de AstraZeneca cause coágulos La agencia británica reguladora de medicamentos señaló que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en sus receptores

