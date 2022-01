COVID: EU alcanza nuevo récord de casos; hospitalizaciones aumentan

El número promedio de casos diarios confirmados de coronavirus en Estados Unidos alcanzó un récord de 258.312 en los últimos siete días, mostró un recuento de Reuters el miércoles, mientras funcionarios estadounidenses sopesan el impacto de la variante Ómicron más transmisible.

El pico anterior para el promedio móvil de siete días fue de 250.141 casos confirmados registrados el 8 de enero de este año. Esta semana se batieron récords diarios en al menos siete naciones europeas.

El aumento se produce cuando los estadounidenses viajan durante las vacaciones. Cientos de vuelos se han cancelado en todo el país todos los días desde Navidad, ya que el personal de la aerolínea dio positivo por el coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, dijeron que estaban monitoreando 86 cruceros que han informado casos de COVID-19.

Si bien algunos datos de otros países mostraron menos enfermedades con Ómicron, era demasiado pronto para medir el impacto en los Estados Unidos, particularmente dadas sus tasas desiguales de vacunación, dijo el miércoles la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

Aún así, señaló en una llamada con los reporteros que si bien el promedio diario de siete días de casos positivos aumentó un 60% con respecto a la semana anterior, la tasa de hospitalización para el mismo período aumentó solo un 14%, a aproximadamente 9,000 por día. Las muertes se redujeron alrededor de un 7% a 1.100 por día, dijo.

Más de 76.000 personas están hospitalizadas con COVID-19 en todo el país, un 19% más en los últimos 10 días, según un recuento de Reuters.

Los CDC publicaron una nueva guía esta semana que acorta el período de aislamiento para las personas con una infección confirmada de 10 a cinco días, siempre que estén asintomáticas. La medida fue diseñada en parte para aliviar la escasez de personal en hospitales, aerolíneas y otros servicios vitales.

Sin embargo, algunos expertos en enfermedades infecciosas han criticado la política por no distinguir entre personas vacunadas y no vacunadas, que se recuperan del virus a diferentes velocidades. La nueva política tampoco requiere pruebas para confirmar que una persona ya no es contagiosa antes de volver a trabajar o socializar.

Los estados que mostraron las cifras más altas de infecciones diarias el martes fueron Nueva York, que reportó 40,780 casos, y California, que reportó más de 30,000. Texas reportó más de 17,000 casos y Ohio más de 15,000.

Se estimó que la variante Omicron representaba el 58,6% de las infecciones en Estados Unidos al 25 de diciembre, según los datos de los CDC publicados el martes.

avc