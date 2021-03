Crece cautela por AstraZeneca: freno a vacuna ya es en 14 países

Irlanda y Holanda se unieron a la lista de países que aplazan temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por fallecimientos por presuntos problemas de coagulación en Europa; sin embargo, la farmacéutica insistió que no hay evidencia de relación con su biológico.

El Comité Asesor Nacional de Inmunización (NIAC) de la primera nación indicó que espera más información para determinar si es seguro aplicarla, ya que los casos de supuestas trombosis en Austria y Noruega se han registrado en adultos mayores, sector al que se destinó la inoculación de la empresa británico-sueca.

Recordó que éstas también se han aplicado a trabajadores de salud, lo que genera preocupación, luego de que se detectaran fallas de coagulación, sangrados y recuentos bajos de plaquetas.

No obstante, autoridades de Irlanda —país que registra menos de cinco mil defunciones—admitieron que la pausa podría ser “exagerada”, pero confían que nuevos datos para seguir inyectándola.

Horas después, el ministro de Salud holandés en funciones, Hugo de Jonge, adelantó que por cautela suspendió el uso de la vacuna contra el coronavirus.

“Tenemos que asegurarnos que todo esté bien; es aconsejable hacer una pausa por ahora”, aseveró en un comunicado al Parlamento, pese a que hace unas semanas se afirmó que no había razón para dejar de usarla, pues no han registrado casos similares; mientras que medios locales reportan que al menos un paciente tuvo problemas, pero no fue hospitalizado.

La medida, explicó, se extenderá hasta el próximo 29 de marzo y agregó que espera que un nuevo reporte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aclare las dudas surgidas por temas de coagulación que ponen en riesgo a quienes reciben la vacuna, esto mientras la nación suma 16 mil muertes por Covid.

Las otras naciones de Europa que frenaron su uso total o de lotes sospechosos son Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Italia, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Noruega, aunque dos de éstas no pertenecen a la UE; mientras que en Asia, Tailandia se sumó al bloqueo.

Sin embargo, la lista podría crecer, pues Polonia, Malta, Francia y Grecia también recibieron dosis del lote que pudo provocar los síntomas; mientras que algunas naciones señalaron la incertidumbre de continuar con la aplicación, pues se usan en ancianos, sector que presenta más enfermedades subyacentes que otros.

FIRMA DESCARTA RIESGO. Ante el nuevo freno por presuntos problemas de coagulación, AstraZeneca reiteró que no hay evidencia de que su vacuna los cause.

Aseveró que tras una revisión cuidadosa de más de 17 millones de casos en la Unión Europea de personas que recibieron su dosis se confirmó que su inmunológico “no ha demostrado mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis, o trombocitopenia en ninguna edad definida, grupo, género, lote o en cualquier país”.

Agregó que tanto autoridades sanitarias de la región como de la compañía prevén estudios adicionales, pero ninguno de los datos arrojados son de preocupación.

El fabricante fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Reino Unido y la EMA, que coincidieron que el biológico es seguro y no hay ninguna prueba de un posible daño, por lo que insistieron que puede ser utilizada en lo que concluyen las nuevas indagatorias.

…ACELERAN DOSIS DE PFIZER. La Unión Europea afirmó que la suspensión de vacunas de AstraZeneca no afecta su plan de protección contra el Covid, pues confía en una mayor producción de Pfizer.

El comisario europeo, Thierry Breton, dijo que, aunque los retrasos de entregas son inaceptables, se mantiene buen ritmo en el primer trimestre del año y podrían tener un empuje pronto, pues “Pfizer está produciendo más rápido de lo planeado”.

Incluso algunos países dijeron que mientras se determina si es viable inmunizar a la población con ésta, continuará la aplicación de las de Pfizer y Moderna.

En tanto, AstraZeneca adelantó que entregaría 30 millones de dosis a la UE a finales de mes; sin embargo, este número representa apenas la tercera parte de lo acordado.

PARÍS ALISTA OTRO CONFINAMIENTO. El gobierno parisino contempla un nuevo encierro al reconocer que la incidencia de casos por las variantes británica y sudafricana “está empeorando”.

Reconoció que el toque de queda en la capital francesa no fue suficiente para detener los contagios, por lo que analiza elevar las medidas sanitarias.

“Si tenemos que ordenar otro confinamiento, lo haremos”, refrendó el director de la agencia nacional de Salud, Jerome Salomón, al detallar que se trata de una situación compleja.