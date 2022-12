Retoman 3 países controles ante ola de Covid en China

El alza de contagios de Covid-19 en China —donde surgió la pandemia— tiene al mundo en alerta por lo que al menos tres naciones redoblan la contención sanitaria para evitar que esos brotes se repliquen en sus territorios, luego de informes de que Beijing alcanzó más de 30 millones de positivos en un día tras abandonar la estricta política cero Covid.

Estados Unidos, Italia y Japón retomarán los controles anti-Covid en sus aeropuertos para reducir el riesgo de contagio y, de manera independiente, anunciaron que los viajeros de esa región deben presentar obligatoriamente pruebas negativas de máximo 48 horas previas al vuelo para ingresar a su país.

Coincidieron que, ante el alto de la potencia a reportar su incidencia diaria, es necesario contar con mayor protección, pues entre estos positivos podría haber variantes que aún no circulan en América o Europa, lo que recuerda a las primeras restricciones aplicadas desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia por el SARS-CoV-2 por los primeros casos en Wuhan y cuyo origen sigue sin ser claro, debido a la negativa del régimen de Xi Jinping a cooperar en las investigaciones para rastrear cómo surgió, ante las dudas de un contagio animal.

A sólo seis meses de eliminar este requisito, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EU —territorio líder de infecciones y decesos, con 100 millones y más de un millón, respectivamente— confirmaron que ante la situación crítica en China es vital aplicar cambios.

Gráfico

Por ello, desde el primer minuto del próximo 5 de enero será necesario que los mayores de dos años de edad que hayan estado en China, Hong Kong o Macao, sin importar su nacionalidad, presenten uno de los primeros requisitos implementados ante la reapertura gradual de fronteras. Precisó que dicho mecanismo ayudó “a frenar la propagación del virus” en los momentos más críticos de la lucha, hecho del que ya se notificó a las aerolíneas que operan en el país.

Asimismo, criticó que China insista en evadir la transparencia de positivos y fallecimientos a causa de Covid luego de olvidar drásticamente la política que los alejó de crisis severas.

“Estos datos son críticos para monitorear el aumento de casos de manera efectiva y disminuir la posibilidad de entrada de una nueva variante de preocupación”, resaltaron los CDC en un comunicado mientras hospitales chinos lucen abarrotados y al borde del colapso por ingresos de adultos mayores, como adelantaron médicos en Shanghái, quienes advierten que la mayoría del personal se enfermaría, afectando la atención sanitaria.

Al respecto, autoridades italianas también advirtieron del riesgo de brotes, especialmente ante el desconocimiento de variantes que circulan en China en uno de sus peores momentos, pues ante la negativa de informar se desconoce qué secuencias predominan allá.

Gráfico

Y el Ministerio de Sanidad de la región europea indicó que tan sólo en los últimos días casi la mitad de pasajeros que llegó desde China dio positivo a pruebas de diagnóstico, lo que obliga a redoblar la vigilancia epidemiológica, principalmente en Milán, zona por la que arribaron los contagiados, quienes ya se encuentran bajo cuarentena.

Las muestras de los infectados ya fueron enviadas al Instituto Superior de Sanidad para identificar a qué cepa corresponden, reveló el titular del sector, Orazio Schiallaci, quien admitió que hay dudas en torno a las efectividad de las vacunas chinas, de acuerdo con el diario Corriere della Sera, pues los biológicos de esa potencia no se basan en ARN a diferencia de los aplicados en otros territorios, lo que ha hecho que más personas se contagien por la resistencia del virus ante la baja protección que dan.

Además, apuntó que el riesgo es mucho mayor ante la reapertura de fronteras que alista Beijing a partir del 8 de enero, pues al emitir de nuevo pasaportes se esperan más viajes, lo que supone un grave peligro de que arrastren a otras naciones a nuevas oleadas sin importar su nivel de inmunización anti-Covid, por lo que no descartan aplicar nuevos refuerzos para proteger a su población.

Dichas alertas también resuenan en Asia, pues previamente el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, adelantó que solicitaría pruebas negativas a partir del próximo 30 de diciembre por el temor de que la oleada en China se extienda a otros territorios, hechos que analizan otros gobiernos de la zona.

Previo a las celebraciones de Año Nuevo, la isla informó que aumentarán los controles fronterizos para aislar de inmediato, y por hasta siete días, a los viajeros de China que lleguen con síntomas. Ki-shida adelantó que la medida es temporal, pero dependerá de cómo avancen los brotes en China, pero que la prioridad es reforzar la seguridad en su territorio para evitar nuevas oleadas de este virus.

En tanto, el régimen de Jinping descartó las alertas al afirmar que la situación está bajo control, tras cambiar a categoría B, pues cuenta con un plan de transición del que no dio detalles. Incluso, explicó que la respuesta mundial se debe a la distorsión y a que Occidente exagera, pero no reveló datos de la incidencia, mientras sus ciudadanos temen que no haya servicio médico y que se incremente drásticamente la cifra de muertos.

En 7 días sólo se ha usado el 8.7% de vacunas disponibles



A una semana del inicio de la jornada de aplicación de refuerzo de vacunas contra Covid-19 de la marca Abdala en la Ciudad de México, las autoridades sólo han podido aplicar el 8.7 por ciento del lote de 220 mil dosis que tienen disponibles, debido a la baja demanda por parte de la ciudadanía.

Este miércoles, la Secretaría de Salud (Sedesa) local dio a conocer que desde el 21 de diciembre pasado, cuando comenzó la jornada de refuerzo, se han aplicado en total 19 mil 333 dosis en los 230 Centros de Salud repartidos en las 16 alcaldías.

En un contexto de bajas temperaturas y de aumento de contagios de esta enfermedad a causa de la sexta ola, la cantidad de personas que acuden por la vacuna es mucho menor a la observada el año pasado, cuando se aplicaron las primeras o segundas dosis.

El martes 27 de julio del 2021, cuando arrancó la aplicación de la primera dosis para jóvenes de entre 18 y 29 años, tan sólo en unas horas (alrededor de las 14:00 de ese día) ya se habían aplicado 78 mil 253 vacunas en los distintos módulos que estaban operando, de acuerdo con datos de la propia Secretaria de Salud local.

En cambio, el primer día de vacunación del refuerzo con Abdala, el pasado 21 de diciembre, las autoridades sanitarias reportaron la aplicación de únicamente dos mil 37 dosis en todos los módulos habilitados para tal fin.

La falta de afluencia en los Centros de Salud donde se aplica el biológico de origen cubano es evidente, a diferencia de otras etapas de la vacunación, cuando se hacían filas kilométricas.

Pese a que las autoridades han mencionado que la vacuna de origen cubano Abdala es segura, algunos capitalinos han mostrado dudas sobre si aplicársela o no. O en su defecto, buscan que les sean inoculadas dosis de las marcas que antes recibieron.

Brendra Barroso, una capitalina que habita en la alcaldía Cuauhtémoc, explicó que aún “no se anima” a ponerse la vacuna de la marca Abdala, porque le da “desconfianza”, ya que ha escuchado en las noticias que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, también hay ciudadanos que han acudido a ponerse esta vacuna sin mayor problema, al considerarla “necesaria” para evitar padecer el virus o recaer, en el caso de quienes ya se contagiaron alguna vez.

Sonia Ortega contó a este medio que llevó a su madre, una adulta mayor de 87 años de edad, por la vacuna, porque no había tenido oportunidad de que se pusiera el refuerzo cuando le tocó a su grupo de edad, pues aun cuando sabe que el biológico cubano todavía no está aprobado a nivel internacional, “para mí y para ella es mucha más calma tener la vacuna, de la marca que sea, pero que la tenga”.

Ante la evidente falta de interés de los capitalinos por acudir a vacunarse, ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las autoridades continúan brindando información acerca de la disponibilidad del biológico, “como siempre lo hemos hecho”.

En tanto, en redes sociales, la Sedesa invitó, por segundo día consecutivo, a los capitalinos que tengan 18 años cumplidos o más a que acudan a ponerse la vacuna en alguno de los Centros de Salud que están habilitados como módulos, siempre y cuando hayan pasado al menos cuatro meses de que recibieron la última dosis.

Hospital Juárez vuelve al semáforo amarillo

Ante el repunte de casos de Covid-19, así como de otras infecciones respiratorias en la Ciudad de México, el Hospital Juárez, ubicado en territorio de la alcaldía Cuauhtémoc, cambió su semáforo epidemiológico interno de verde a amarillo, aunque esto no implica que reduzca su servicio.

Lo anterior se dio a conocer por medio de un oficio interno fechado el pasado 23 de diciembre, en el que el doctor Antonio Aguilar Rojas, encargado de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria, manifestó que la medida se tomó ante el aumento de casos positivos registrados entre el personal hospitalario.

Dicho documento fue difundido entre los empleados del nosocomio, con la intención de prevenir nuevos casos de Covid o de otras enfermedades.

En el documento, el cual fue difundido por medio de redes sociales, se establece que el semáforo epidemiológico interno es un “sistema de información que integra los lineamientos para la estimación de riesgo de contagios por Sars-Cov-2 en los trabajadores del hospital”.

Aunque esta medida implica cambios en la operación dentro del hospital —únicamente con el fin de evitar la propagación del virus— no se limita la operatividad del nosocomio ni de los servicios que ofrece, por lo que no deberá haber afectaciones en la programación de pacientes.

Entre las medidas que se estipulan en la misiva, destacan que el cupo de aulas y del auditorio se deberá limitar al 75 por ciento de capacidad y con uso obligatorio del cubrebocas tricapa; además, los usuarios deberán estar al día en sus vacunas contra el virus. Para reuniones de trabajo se deberán seguir las mismas medidas.

Adicionalmente, en las áreas comunes se permite la ocupación del 75 por ciento siempre y cuando las personas cuenten con su esquema completo de vacunación contra Covid-19 y se prohíbe el consumo de alimentos en zonas Covid fuera del área asignada.

Otra medida es que si varias personas consumen alimentos en la misma área, deberán hacerlo de forma escalonada y deberán colocarse su cubrebocas una vez que terminen de ingerir los alimentos.

Asimismo, se recomendó a los trabajadores del hospital usar plataformas digitales y evitar la movilidad no necesaria dentro de las instalaciones.