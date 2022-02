Ucrania: Cancelan vuelos ante creciente riesgo; 98 familias mexicanas, allá

Las crecientes alertas de una invasión rusa en Ucrania provocaron la suspensión de vuelos a la región, misma que el presidente Volodimir Zelenski busca atajar al reiterar que las advertencias sólo avivan el pánico; incluso, demandó a países aliados a presentar pruebas del riesgo inminente e invitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a viajar a la zona y dar una señal de estabilidad.

Hasta el momento dos aerolíneas, KLM, de Países Bajos, y SkyUp, de origen local, pararon operaciones ante el temor de que esta crisis impacte en la seguridad aérea, aunque el gobierno insiste que no hay motivo ni planes para cerrar su espacio, mientras que helicópteros rusos asedian la frontera.

La firma neerlandesa confirmó la suspensión de viajes al recordar que durante el conflicto que terminó con la anexión rusa de Crimea en 2014 rebeldes del país vecino derribaron uno de sus aviones con hasta 300 tripulantes, por lo que no descartan un peligro para el turismo mientras ambas naciones mantienen el despliegue de armamento y equipo militar. En tanto, la segunda firma se vio obligada a cancelar vuelos por la prohibición de su arrendador irlandés de que un ataque complique sus actividades.

A estos temores se suman otras aerolíneas como Ryanair, de origen irlandés, que retornó un viaje a la zona de despegue, en Bratislava, Eslovaquia, aunque no se precisó si fue por temas de seguridad o el caso está relacionado con la crisis, pues hasta ayer mantenía operaciones con normalidad; mientras que Lufthansa analiza la viabilidad de mantener vuelos hacia, por o desde esa región en donde hay 11 aeropuertos.

Si cualquier persona tiene información adicional sobre una invasión rusa a partir del 16 (de febrero), envíenos(la)...

Volodimir Zelenski

Presidente de Ucrania

Sin embargo, pese a los constantes envíos rusos a sobrevolar los límites, que hacen temer un posible ingreso de un momento a otro, según inteligencia de Occidente, Kiev descartó suspender el uso de su espacio aéreo; pero recooció que sí hay cierto riesgo, pues el mar Negro es una zona altamente peligrosa y las aerolíneas deben contar con rutas alternativas por la presencia de unos 30 buques del Kremlin.

Luego de recibir al menos dos aviones con municiones y lanzagranadas de parte de EU y un sistema de misiles antiaéreos Stinger procedente de Lituania, el mandatario advirtió que no caerán en provocaciones rusas de ningún tipo, pero ello no significa que no estén preparados para cualquier escenario, según comentó al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En un encuentro empujó nuevamente una estrategia conjunta para aplicar sanciones preventivas y no cuando sea demasiado tarde ante la actitud agresiva e intimidatoria del país vecino.

Horas después, Zelenski clamó en una llamada telefónica con Joe Biden por mantener las negociaciones para alcanzar una solución y urgió a sentarse en la mesa tanto con Rusia como con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de cuestionar las recomendaciones de gobiernos a salir o no viajar a Ucrania, pues en vez de abonar a los esfuerzos y al diálogo sólo eleva el pánico, que puede convertirse en el peor enemigo en una crisis.

Sostuvo que es consciente del peligro que enfrenta la nación y el continente, ante el reforzamiento del Kremlin, pero apuntó que no hay evidencia de un ataque o por lo menos su administración no ha tenido acceso a ésta. Y minimizó las alertas al puntualizar que sólo generan tensión y hasta lanzó “si cualquier persona tiene información adicional sobre una invasión rusa a partir del 16 (de febrero), envíenos(la)”, luego de que se indicara que en máximo 48 horas podría ocurrirá un ataque del Kremlin.

. Gráfico: La Razón de México

Incluso, invitó a Biden a viajar a Ucrania, como lo hará el canciller alemán, Olaf Scholz —quien también prevé volar a Moscú—, pues consideró que tal acción demuestra que la vía diplomática es la única salida y daría señales de cierta estabilidad. Contrario a lo que ocurre actualmente con la salida de embajadores o personal diplomático y los llamados a ciudadanos extranjeros, a quienes recomiendan salir por su cuenta, en vuelos comerciales, de inmediato.

Incluso, medios adelantan que Polonia fungirá como una especie de corredor humanitario en caso de un ataque. Aunque varios países rechazaron planes de colocar a sus tropas en Ucrania o poner en marcha una evacuación, el gobierno estadounidense contempla, en caso de ser necesario, usar a la nación vecina del Este como salida y hasta la Unión Europea prevé que sea una ruta de refugio para miles o hasta millones de ucranianos y ciudadanos que no lograron salir. Además, para aliviar estas tensiones el gabinete de Zelenski y líderes de alto nivel prevén una reunión esta misma semana con el Parlamento para evaluar la situación y tomar decisiones al respecto, sin adelantar información.

Con estas tensiones a contrarreloj, Scholz elevó el tono contra Putin al afirmar que si rompe con la paz o la estabilidad regional causará una cadena de sanciones inmediatas, mismas que preparan aliados de Ucrania desde hace semanas.

Previo a un encuentro con autoridades rusas, el sucesor de Merkel reiteró que esta negociación busca evitar el conflicto y reforzar lazos con el Kremlin, con el que tiene pendiente la construcción del gasoducto Nord Stream 2; no obstante, al igual que líderes de Occidente apuntó que su solidaridad está con Zelenski y que cualquier agresión “conllevará duras reacciones y sanciones”.