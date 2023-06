VIDEO. Critican a sacerdote por bailar muy pegado a una joven; señalan que es acoso

En los últimos años la Iglesia y sacerdotes han sido señalados por algunas acciones abusivas o bien, por acoso o encubrimiento. Es por ellos que cuando se percibe algo que no va con el comportamiento de uno de sus miembros, la sociedad critica las prácticas.

Tal es el caso de un sacerdote que se volvió viral y polémico por bailar muy pegado a una joven en un evento con varias personas . Por medio de redes sociales circula el video, donde se muestra a que el padre toma de la cintura y disfruta bailar con una mujer en una supuesta fiesta de disfraces.

Algunos internautas reprobaron la conducta del cura, pues aseguran que un hombre dedicado a la Iglesia no debe comportarse así e incluso hubo quienes aseguraron que no era cura: "omg como es posible este suceso", "hay sacerdotes que si bailan pero jamás con la sotana y vestimenta, jamás", "no me consta que no es sacerdote, es un obispo", "se pasó", "el padrecito salió bailarín", "por las chanclas de Moisés", "¿qué está pasando ahí? ".

Por su parte hubo quienes lo apoyaron: "baila bien", "belleza me encantó, la vida es una sola y hay que disfrutar sabiamente", "esa es la actitud, el papa Francisco es muy divertido", "no tiene nada de malo divertirse sanamente", "este padre se bailó hasta los comerciales", "no quiero pensar mal".

En Tiktok el video circula con una canción distinta, pero se muestran las mismas acciones: el padre entre mucha gente y bailando con una joven de cabello rizado.

