Cruzan acusaciones Rusia y EU; exigen pruebas de posible ataque

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se convirtió en el nuevo escenario de una disputa entre Estados Unidos y Rusia con acusaciones en torno al riesgo de seguridad, mismas que el organismo trató de calmar al pedir un diálogo duradero que acabe con la incertidumbre, pero el Kremlin retó a su contraparte a presentar pruebas de estas advertencias de una invasión.

En una sesión en la que no estaba previsto el debate de la crisis, pues Rusia lo intentó echar atrás al votar en contra junto con China, la representante de Joe Biden, Linda Thomas-Greenfield, reiteró que hay una amenaza latente provocada por el Kremlin, pues en cuestión de semanas ya movilizó al mayor número de efectivos en la década y ahora busca desplegar a 30 mil en Bielorrusia, que limita con ambas naciones, afirmando que tiene evidencia.

Durante su posicionamiento, previo al nuevo encuentro entre el secretario de Estado de su país, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la funcionaria apuntó que el gobierno de Vladimir Putin sólo busca provocar a Volodimir Zelenski y aliados para concretar su ofensiva, como lo hizo en 2014 cuando se anexionó Crimea, pese al rechazo de Kiev. Sin embargo, esta nación no presentó una resolución en busca de un cambio o para romper con las diferencias que persisten con el Kremlin.

Como si fuera una confrontación entre las potencias, con los demás países como espectadores, el embajador ruso, Vassily Nebenzia, descalificó tales señalamientos atribuyendo las provocaciones a EU, pues su intervención al reforzar a Kiev ha generado “histeria” y “pánico” en el continente, con el aviso de que a mediados de febrero Rusia ingresará a Ucrania.

Luego de sus intentos fallidos por evitar la discusión en Nueva York, recordó que ésta no es la primera vez que acusan sin evidencia, pues el gobierno estadounidense hizo algo similar en 2003 para justificar una guerra contra Irak al advertir que ese gobierno acumulaba armas y años después el Departamento de Defensa admitió que no existió tal evidencia.

Nebenzia agregó que son los otros los que intentan desvirtuar la situación como si desearan que ocurra un ataque, pues aunque las negociaciones no están rotas, con frentes abiertos como con Alemania y Francia, la administración de Biden insiste en aplicar una serie de sanciones rápidas si no desisten y retiran a sus efectivos, pese a que Rusia acotó nuevamente que no tiene intención de hacer una incursión en Ucrania, e indicó que su única preocupación es que esa región europea —antes de la Unión Soviética— sea incluida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hecho que el organismo ha insistido que no descarta y que dicho país no puede entrometerse.

Al respecto, tanto EU como Gran Bretaña —que ofreció enviar tropas—, insistieron en que habrá consecuencias devastadoras contra Putin, pues el nuevo plan de restricciones incluye congelar activos de élites rusas, estrategia dirigida a la toma de decisión en el Kremlin, pues las ven como cómplices de la escalada, hecho que el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, calificó de “muy preocupante” y horas después se reportó que Rusia respondió al documento que recibió de Wa-shington, en éste ratificó su compromiso con el diálogo y con las consultas abiertas; no obstante, dijo que no sería público, pues considera que no es productivo.

En este estira y afloja, la secretaria para Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, replicando el posicionamiento del líder António Guterres, llamó a ambas partes a mantener el diálogo, pues es la única vía para evitar un conflicto armado.

Durante la reunión, aseveró que no sólo está en juego la seguridad de Ucrania, sino del continente, por lo que abogó por mantener las conversaciones en vez de incrementar las dudas y posibles riesgos con miras a alcanzar “arreglos duraderos” aceptables para ambas partes.

Y alertó que, más allá de las disputas, aún hay un riesgo real por la “peligrosa acumulación militar en el corazón de Europa”, y es que ambas regiones han incrementado el alistamiento de soldados, pues por un lado confirmó que en la frontera entre Rusia y Ucrania el primer gobierno ya desplegó a más de 100 mil efectivos, mientras que el respaldado por la OTAN cuenta con reforzamiento militar, por lo que no descartan poner en marcha hasta a 40 mil fuerzas armadas, ocho mil 500 provenientes de EU, en caso de ser necesario.

Por ello, clamó por enfocar todos los esfuerzos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento o conflicto armado, como lo hacen otros países, en referencia a Alemania y Francia que intentan revivir el formato de Normandía, proceso en el que el presidente galo, Emmanuel Macron, dialogó vía telefónica por segunda vez con Putin en torno a la crisis, hecho que ven como un “avance positivo”, aunque no dieron detalles.

En medio de esta polémica, Ucrania insistió en mantener el diálogo, pues al igual que la ONU considera que es la única salida a los diferendos, así como el retiro inmediato de decenas de tropas que asedian su territorio. Y advirtió que no se quedará de brazos cruzados, pues no permitirá que siga aumentando la presión rusa.