Associated Press .

¿Debo hacerme la prueba de COVID-19 si estoy vacunado?

No, puede omitir las pruebas de rutina, con algunas excepciones.

La última guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Dice que no es necesario que te realices la prueba ni te pongas en cuarentena si estás completamente vacunado, incluso si has estado expuesto a alguien que estaba enfermo. Una excepción es si desarrolla síntomas de COVID-19 como fiebre, tos y fatiga.

La guía actualizada refleja estudios recientes que muestran que las personas vacunadas enfrentan muy poco riesgo de enfermedad grave. Incluso si contrae una infección, es menos probable que la contagie a otras personas y es probable que cualquier síntoma sea más leve.

Como resultado, los CDC dicen que las personas vacunadas también pueden ser excluidas de los exámenes de rutina en el lugar de trabajo, aunque muchas empresas no controlan el estado de vacunación de los empleados. Todavía se recomienda la detección para las personas que trabajan o viven en albergues o prisiones para personas sin hogar, debido al mayor riesgo de brotes.

Las pautas relajadas tampoco se aplican a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, cuyos empleadores aún podrían requerir pruebas. La orientación puede variar según el país.

A medida que aumentan las vacunas, muchos expertos esperan que los CDC relajen aún más las pautas de prueba, incluso para las personas vacunadas con síntomas. Muchos resfriados y virus comunes pueden causar síntomas similares al COVID-19, dicen los expertos, lo que podría llevar a una ola de pruebas innecesarias en el otoño.

“A medida que corremos para volver a abrirnos, una gran variedad de infecciones que no hacemos pruebas de rutina causarán los mismos síntomas”, dijo la Dra. Rebecca Wurtz de la Universidad de Minnesota. "Debe lavarse las manos y quedarse en casa y no ir al trabajo, pero no es necesario que se agote para hacerse la prueba".