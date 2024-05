Defensa insinúa posible extorsión contra Trump

La defensa del magnate estadounidense Donald Trump refutó las acusación de conspiración electoral y soborno en Manhattan al poner sobre la mesa un presunto intento de extorsión a su cliente.

Al reiniciar el juicio, el equipo legal del nuevamente aspirante a la Casa Blanca aprovechó el interrogatorio al abogado Keith Davidson, quien supuestamente negoció el soborno a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla sobre una relación extramarital con el republicano.

El defensor Emil Bove intentó abundar en fuertes cuestionamientos en el historial negativo de éste en torno a presuntos chantajes. De acuerdo con Reuters, le mencionó si recordaba los intentos de sacarle sumas importantes al exluchador Hulk Hogan, por un polémico video sexual que lo involucraba, o al actor Charlie Sheen y a la celebridad Tila Tequila, a quienes aseguró tener información vergonzosa de ellos.

Con lo que la defensa del republicano Donald Trump confirmó su estrategia de atacar la credibilidad de éste y otros de los citados para declarar contra el empresario que aspira a retornar a la Casa Blanca y desmentir el supuesto intento de interferir en las elecciones de 2016.

Pero Davidson no enfatizó sobre esas preguntas, aunque sí admitió su participación en el plan para sobornar con 130 mil dólares a Daniels en un caso que definió como “resolución civil”.

Éste puntualizó que el pago fue para que no hablara de la relación romántica que mantuvo con el magnate antes de que éste ganara la elección, al insistir que no fue sólo un encuentro, y añadió que también desembolsó dinero para retirar noticias que podrían afectar al ahora exmandatario, mientras que la fiscalía presentó como evidencia una llamada entre Davidson y quien fuera el hombre de confianza del magnate Michael Cohen en la que admiten que no creían que el conservador llegara a Washington.

Esa estrategia anticipa lo que alistan los abogados de Trump cuando otros testigos suban al estrado como la propia Daniels y el abogado Cohen, quien desde hace meses brindó detalles sobre los pagos a la estrella del cine para adultos.

En tanto, los fiscales solicitaron al juez Juan Merchan imponer otra multa de hasta cuatro mil dólares al exmandatario por violar cuatro veces la orden de silencio que el acusado tacha de inconstitucional; según los fiscales, pese a esta restricción, Donald Trump insiste en atacar a personas involucradas en el proceso a través de redes sociales y en declaraciones a los medios, pues recientemente tachó de tramposo al magistrado.

Sin embargo, el juez no tomó una decisión, mientras que los abogados del magnate lo defendieron al sostener que éste es libre de declarar durante sus actos de campaña, pues según Todd Blanche en plena contienda no puede responder únicamente “sin comentarios” ante las preguntas de la prensa.

Hecho del que el magnate se burló al salir del tribunal, pues ante las interrogantes de reporteros recordó que no se le permite hablar de ciertos temas y más tarde se le vio regalando pizza a bomberos en Nueva York al retomar su agenda de campaña.