Demócrata presenta demanda contra Trump por ataque al Capitolio

Una demanda promovida por un abogado demócrata fue presentada este martes donde se acusa a Donald Trump y a su abogado, Rudolph Giuliani, de conspirar para promover el ataque que se produjo el pasado 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

El presidente demócrata de la Comisión de Seguridad Nacional, Bennie Thompson, presentó la demanda ante una corte de Washington.

Esta demanda, se estima, es la primera de varias que vendrán como parte de litigios por los disturbios del Capitolio. En ella además de Trump y su abogado, se culpa a Proud Boys y Oath Keepers, organizaciones extremistas y cuyos miembros han sido acusados de participar en el ataque.

"La insurrección fue resultado de un plan cuidadosamente orquestado por Trump, Giuliani y grupos extremistas como Oath Keepers y Proud Boys, los que comparten la meta común de emplear la intimidación, el acoso y las amenazas para detener la certificación del Colegio Electoral", se lee en un comunicado de los abogados.

Un asesor de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado el martes que el expresidente no organizó la manifestación que precedió al motín y que "no incitó ni conspiró para incitar a la violencia en el Capitolio el 6 de enero". Un abogado de Giuliani no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington bajo una ley de la era de la Reconstrucción conocida como Ley Ku Klux Klan, se produce tres días después de que Trump fuera absuelto en un impeachment (juicio político) en el Senado que se centró en acusaciones de que él incitó el motín, en el que murieron cinco personas.

"El mejor lugar para tratar a Trump son los tribunales"

Es probable que esa absolución abra la puerta a un nuevo escrutinio legal sobre las acciones de Trump antes y durante el asedio. Otros miembros del Congreso o agentes de la ley que resultaron lesionados mientras respondían al motín podrían entablar demandas adicionales.

Incluso algunos republicanos que votaron a favor de la absolución de Trump el sábado reconocieron que el lugar más adecuado para tratar con Trump era en los tribunales, especialmente ahora que dejó la Casa Blanca y perdió ciertas protecciones legales que lo protegían como presidente.

La demanda rastrea el extenso esfuerzo de Trump y Giuliani para poner en duda los resultados de las elecciones a pesar de que los tribunales de todo el país y los funcionarios electorales estatales rechazaron repetidamente sus infundadas acusaciones de fraude.

A pesar de la evidencia de lo contrario, dice la demanda, los hombres describieron las elecciones como robadas mientras Trump "respaldó más que desalentó" las amenazas de violencia de sus partidarios enojados en las semanas previas al asalto al Capitolio.