Demócratas buscan apuntalar a Biden tras fracaso en debate

Tras la cuestionada actuación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el primer debate en la carrera por la Casa Blanca, demócratas buscan apuntalar a su candidato, aunque también surgieron voces que hablan de la necesidad de otro abanderado. A esta alerta también se sumaron diarios como The New York Times, quien pidió al mandatario declinar, y el Wall Street Journal, que dijo que no está listo para 4 años más. No obstante, Biden trató de calmar la ansiedad y aseguró que está capacitado para gobernar.

Aunque reconocieron la mala actuación de Biden en el encuentro del jueves, demócratas trataron de sofocar las especulaciones de que lo reemplazarán como su abanderado, y dirigieron la atención a los ataques y mentiras de Donald Trump.

“El presidente no tuvo una buena noche, pero tampoco Trump con mentira tras mentira y su visión sombría para EU. No podemos enviar a Trump de regreso a la Casa Blanca. Es una amenaza existencial para nuestra nación”, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, evitó responder a periodistas cuando se le preguntó si todavía tenía fe en la candidatura de Biden: “Apoyo el billete. Apoyo la mayoría demócrata del Senado. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar la Cámara”.

. Gráfico: La Razón de México

“Ésa es la decisión del presidente”, dijo el senador Jack Reed al ser cuestionado sobre si Biden debería seguir en la carrera.

Jared Huffman, legislador de California, dijo que la cuestión de reemplazar a Biden es “parte del procesamiento” mental que hay que hacer: “Apoyaré cualquier forma en que podamos vencer a Trump”.

El representante de Ilinois Chuy García apuntó que Biden y la primera dama, Jill Biden, “tienen una gran responsabilidad de tomar la mejor decisión posible en el interés nacional y el del partido”.

Stephen Lynch, representante de Massachusetts, dijo: “Tenemos algunas decisiones que tomar como partido. Tenemos que tener esa discusión de inmediato”.

Según el diario Axios, un representante del partido que pidió el anonimato dijo que ya se propusieron a varios gobernadores como alternativas: Gretchen Whitmer, de Míchigan; Tim Walz, de Minnesota, Roy Cooper, de Carolina del Norte, Josh Shapiro de Pensilvania y, sobre todo, Gavin Newsom, de California.

Otras figuras del partido, como los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, dijeron que seguirían con Biden.

“Hay noches de debates malos. Créanme, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre una persona que ha peleado por la gente común toda su vida y alguien que sólo piensa en sí mismo. Anoche nada de eso cambió, y es por eso que hay mucho en juego en noviembre “, escribió Obama en X, aludiendo a su mala actuación en el primer debate de 2012.

AUMENTA POLÉMICA. Por separado, el Consejo Editorial de NYT publicó el viernes un editorial en el cual pidió a Biden que no continúe aspirando a la reelección, “para servir a este país”.

“Biden ha dicho que es el candidato con mayores posibilidades de enfrentar esta amenaza de tiranía y derrotarla. Su argumento se basa en gran medida en el hecho de que venció a Trump. Esa ya no es una razón suficiente para explicar por qué Biden debería ser el candidato demócrata.

“En el debate del jueves, el presidente necesitaba convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias del cargo que pretende ocupar para otro mandato. Sin embargo, no se puede esperar que los votantes ignoren lo que, en cambio, estaba a la vista: Biden no es el hombre que era hace cuatro años. El mayor servicio público que Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección”, aseguró.

Sé que no soy un hombre joven. Ya no camino con tanta facilidad, no hablo con tanta fluidez, no debato tan bien como antes. (Pero) no me presentaría de nuevo como candidato si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo

Joe Biden

Presidente de EU

En el mismo sentido, una publicación del Consejo Editorial del WSJ expresa que Biden “no está capacitado para cuatro años más en el cargo. La pregunta inevitable es: ¿por qué las personas más cercanas a Biden lo dejaron postularse nuevamente?

“Por el bien del país, más incluso que de su partido, los demócratas tienen que pensar mucho sobre si necesitan reemplazarlo en la cima de su lista” por un candidato que pueda ofrecer una alternativa más sólida y competitiva.

SE DEFIENDE. Por separado, en su primer mitin tras el debate del jueves, el presidente Joe Biden reconoció sus errores en el encuentro con Trump, pero subrayó que está capacitado y que planea ganar las elecciones de noviembre, tratando de calmar la ansiedad de los demócratas por su vacilante actuación.

“Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio. Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes. Pero esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Sé hacer mi trabajo. No me presentaría de nuevo como candidato si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo. Hay mucho en juego”, dijo, mientras la multitud en Raleigh, Carolina del Norte coreaba “cuatro años más”.

En su opinión, en las elecciones hay una opción clara: “Donald Trump destruirá la democracia. Yo la defenderé. (…) ¿Vamos a dejar que Trump ataque de nuevo nuestra democracia? No lo creo”.

Aprovechó para destacar que en el encuentro, su rival “batió un nuevo récord de mentiras en un solo debate. Me pasé 90 minutos debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero”.

Trump: el problema es su incompetencia, no la edad

El expresidente y precandidato republicano, Donald Trump, se regodeó ayer de la actuación titubeante del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el primer debate rumbo a las elecciones de noviembre, diciendo que los demócratas no tienen mejores opciones, y señaló que el problema del mandatario no son sus 81 años, sino su incompetencia.

“El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia. Es tremendamente incompetente. La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a una actuación de 90 minutos en un debate, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca.

“El Biden del escenario de ayer (jueves) es el mismo que nos dio fronteras abiertas y una inflación disparada”, dijo Trump durante un mitin en Chesapeake, Virginia, después de que encuestas de distintos medios le dieran como claro ganador.

Añadió que no creía que Biden pudiera abandonar la carrera, mencionando los exhortos de algunos demócratas y columnistas que piden que Biden se haga a un lado. Luego criticó a otros demócratas renombrados, como el gobernador de California, Gavin Newsom; la vicepresidenta, Kamala Harris, y la exprimera dama, Michelle Obama. Incluso, comentó que estaría “muy contento” de ir contra Harris, que es la compañera de fórmula de Biden.

Horas antes, lanzó en redes sociales un video en el que se burla de los tropiezos y despistes de Joe Biden, cuestiona su capacidad para seguir gobernando el país y refuerza su propia imagen de ganador en el primer debate.

“Cuando pienses en el Joe Biden que viste en el debate hazte una pregunta… ¿Crees que un hombre que ha sido vencido por unas escaleras, al que lo ha tirado su bicicleta, que perdió una batalla con una chaqueta y está constantemente perdido conseguirá estar cuatro años más en la Casa Blanca?”, dice el locutor en el material.

En el video publicado en la cuenta de Trump en su red Truth Social muestra escenas como el tropiezo de Biden mientras subía las escaleras del avión presidencial en 2021 o la caída que tuvo tras intentar bajar de una bicicleta en 2022.