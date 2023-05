Acaba Título 42 y comienza otra etapa: México y EU refuerzan fronteras

Ni las advertencias de expulsiones, persecución penal, consecuencias más duras, restricción al asilo y despliegue policial frenan a los migrantes, pues en un día cruzaron la frontera 11 mil.

Así, Estados Unidos se adentra en el temido proceso “caótico” con tres días consecutivos por arriba de las 10 mil irrupciones, luego de que fuentes fronterizas revelaran a NBC News otro récord.

Hecho ante el que el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, admitió que “ya estamos viendo una gran cantidad de encuentros”, pues miles intentaron cruzar presionados por la cuenta regresiva del fin del Título 42 —que concluyó a medianoche—, pero otros aguardaron hasta hoy con la confianza de que no los expulsen de inmediato, pero el gobierno demostró firmeza al enviar a la par del vencimiento tres aviones con casi 400 deportados a Guatemala, luego de capturas registradas en Texas y Louisiana.

Y ante los cuestionamientos, Mayorkas recalcó que la frontera no está abierta, al desmentir a contrabandistas, y enfatizó que quien la traspase se enfrentará a procesos penales y prohibiciones de al menos cinco años para volver, en apego al Título 8, mismo que usarán ante el fin de la medida impuesta en la era Donald Trump por temas sanitarios.

Dichas cifras evidencian un desborde fronterizo, pues el refuerzo de 24 mil efectivos en los límites con México apenas rebasa los ingresos irregulares de dos días, según la Patrulla Fronteriza.

Mientras que agencias documentan lo abarrotada que luce la frontera en ambos lados, incluyendo los centros de detención, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suma 28 mil irregulares bajo custodia, lo que representa casi 50 por ciento más de su capacidad, que es de 19 mil con puntos críticos como Valle del Río Grande, Texas, y dos sin revelar en Arizona.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional minimizó la saturación al indicar que desde hace años operan con menos recursos de los necesarios, por un sistema creado en los 90, y resaltó “sabemos cómo manejar esta tensión”.

Mayorkas insistió que, aunque será un proceso difícil, tienen las herramientas para frenarlo; pero apuntó que reforzaron sus medidas ante los récords de capturas, lo que anticipa que el 2023 será el peor año fiscal, pues en sólo seis meses ya superó la mitad de las aprehensiones del año previo, antes de este caos.

Además, el gobierno de Biden señaló que ésta es una tarea de todos como país en un mensaje a los rivales, pues el DHS dijo que republicanos usan a los ilegales como peones, ante el reciente envío de un grupo de Texas a Washington.

Esto mientras Biden ignoró las críticas con un contundente mensaje de apoyo a la comunidad latina. La Casa Blanca publicó en Twitter la foto de la visita que hizo junto a la viepresidenta Kamala Harris a la Taquería Habanero durante la conmemoración del 5 de mayo.

Pero la oposición no está de acuerdo al criticar la débil estrategia federal. Horas antes del fin del Título 42 avalaron por 219 votos contra 213 un proyecto para radicalizar la seguridad fronteriza, al señalar que el Partido Republicano sí dará la lucha a la que Biden se resiste.

La iniciativa prevé reactivar la construcción del muro, contratar a más de 20 mil agentes y aumentar el respaldo tecnológico para detectar a ilegales, misma que el líder republicano en el recinto, Kevin McCarthy, presumió como “el plan más fuerte que se haya visto” para detener futuras oleadas, en un acto que rememora a Trump, quien durante su gestión avanzó el proyecto, el cual quiso seguir el gobernador de Texas, Greg Abbott.

No obstante, el plan se quedará en la mesa, pues el partido en el poder descartó la restricción extrema y se adelantó un veto federal. Pero ésa no es la única estrategia antimigrante opositora, pues ayer la Fiscalía de Florida —entidad que ahuyenta a ese sector— demandó al presidente por violar prohibiciones locales como la libertad condicional de los migrantes.

Por separado, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tachó de “xenófoba” la propuesta rival al enfatizar que esos cambios provienen de la campaña MAGA —Make America Great Again—.

En tanto, críticos como Fox News acusaron que a los demócratas les preocupa más la difusión de fotos de las condiciones de hacinamiento en centros de detención, por ello liberan a cientos de ilegales sin procesar, aunque el gobierno atajó los señalamientos al precisar que así se evita la saturación y agregó que sí fueron procesados y esperan su citación.

México envía refuerzos de GN a frontera sur ante fin del Título 42

Ante la expiración del Título 42 en Estados Unidos, el Gobierno mexicano decidió reforzar la seguridad en la frontera sur del país, para hacer frente al inminente aumento en la llegada de migrantes que buscarán llegar al territorio del vecino del norte, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al aclarar que esta decisión no fue consultada con su homólogo del país vecino, Joe Biden.

“No, con él no lo acordamos; nosotros tomamos la decisión”, subrayó tras se cuestionado por representantes de los medios de comunicación en Palacio Nacional, aunque aseguró que lo que sí le dijo al presidente de EU fue: “Hay políticos en su país, interesados, pero políticos es decir mucho, es tratarlos muy bien; son politiqueros. Le dije textualmente: políticos oportunistas, que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, lo he estado observando; como se dice en el beisbol, los he estado fildeando”.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 25 mil 845 elementos de las fuerzas armadas —Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional— participan en el Plan de Migración en las fronteras norte y sur.

Estos elementos cubren, además, tres rutas seguidas por los migrantes: Pacífico, Centro y Golfo. La primera de ellas va desde Chiapas hasta la Ciudad de México y de ahí viajan a Jalisco para recorrer todo el Pacífico, el Golfo de California y utilizan las fronteras de Baja California para cruzar a Estados Unidos.

La ruta del centro va de Chiapas a la Ciudad de México y ahí se bifurca: un camino sigue hasta Chihuahua y Ciudad Juárez es la principal puerta de entrada a Estados Unidos, mientras que la otra se desvía a Coahuila, y en este caso Piedras Negras es la frontera de cruce.

Finalmente, la ruta del Golfo, que es la ruta del tren que sale desde Chiapas y recorre toda la costa hasta Tamaulipas, y en este caso las fronteras son Laredo y Matamoros.

Durante su conferencia matutina, el Presidente López Obrador enfatizó que las labores que lleva a cabo la Guardia Nacional consisten más en prevención y contención de los indocumentados, aunque se trata de advertirles sobre los riesgos de cruzar el país para llegar a la frontera norte.

El Jefe del Ejecutivo federal expuso que, para contener la ola migratoria, hay coordinación y labor conjunta entre México y Estados Unidos.

“Pues ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho, 10 mil dólares, a migrantes a la frontera, hablando que a partir de hoy ya pueden entrar libremente, y es una mentira, es una manipulación”, explicó.

El Presidente acusó a los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, de promover una política de exclusión a los migrantes.

“Lo que hizo, no es casual, el gobernador de Florida, que ya no van a poder trabajar en Florida migrantes. ¿Cómo le van a hacer sin migrantes? Pero es politiquería. Y lo mismo, el gobernador de Texas está en el mismo plan, y legisladores. Entonces, hay que actuar de manera precavida, evitar que haya una confrontación, porque ellos apuestan a eso; quisieran, que se generara un conflicto mayor”, acusó el mandatario.

Recordó que hay una ampliación de visas para ingresar legalmente a territorio estadounidense, por lo que recomendó acudir a estos mecanismos y no correr riesgos innecesarios.

“Hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua; 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden, que se entregan estas visas”, enfatizó el mandatario.

Descartan deportaciones masivas

Al término del Título 42, Estados Unidos no realizará deportaciones masivas como se ha especulado en medios de comunicación internacionales, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Esas personas pasan, o han pasado o han atravesado nuestro territorio y nunca se ha dado una deportación de dos millones de personas, ni de 600 mil, ni de 200 mil, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el Título 42, no llegó ni siquiera a 18 mil al mes, para que te des una idea de la realidad, esa es la realidad; entonces, ese fue el número más alto, hubo meses con 15, sólo 15 personas”, abundó Ebrard Casaubón.

En entrevista con medios de información, luego de la firma de Convenio de Colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la Ciencia, el titular de Relaciones Exteriores señaló que no habrá redadas para perseguir a los migrantes que ingresaron de manera ilegal.

“Estados Unidos recibe al año, ellos le llaman encounters. Es cuando aprenden a alguien en la frontera, que realmente ni se esconden eh. No vayan ustedes a creer que son persecuciones, es un paso relativamente sencillo y están en números ya fácilmente de arriba de dos millones y medio al año”, explicó.

A pesar de que son cerca de dos millones y medio de migrantes que están en espera de una respuesta de las autoridades estadounidense, Ebrard Casaubón recalcó que no es posible expulsar a todos al mismo tiempo.

Marcelo Ebrard indicó que la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López Hernández, giró instrucciones para que el Instituto Nacional de Migración (INM) adopte las medidas correspondientes a migración.

Por lo anterior, precisó que a la cancillería le corresponde mantener la comunicación con las autoridades de Estados Unidos, para dar seguimiento a las medidas que adopte.

Ven “bomba de tiempo” en zona límite con EU



Activistas en el tema migratorio aseguraron que la conclusión del estadounidense Título 42 abre una etapa de tensión en las fronteras de México, debido a que la gente sigue entrando por el sur y acumulándose en el norte, lo que ven como una “bomba de tiempo”.

En entrevista con La Razón, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, dijo que hay un fuerte colapso de migrantes en Chiapas, debido a que siguen entrando a un ritmo de al menos 500 personas diarias y siguen varadas 20 mil solamente en Tapachula, con la esperanza de emprender el éxodo hacia Estados Unidos.

“Es una bomba de tiempo. La frontera sur está desbordada y en Tapachula por lo menos hay 20 mil personas en espera de conseguir la forma múltiple, salir del estado y llegar a la frontera norte”, explicó.

Mencionó que el Título 42 no fue más que una guerra entre los partidos Demócrata y Republicano de la que se han agarrado por temas electorales, pero que en los hechos viola los derechos humanos de las personas, ya que no hay algún cambio sustancial en la política migratoria de ese país, sino más restricciones para la gente que pretende llegar y asentarse en EU.

Ya sea el Título 42 o el Título 8, dijo, es “un gran colador de migrantes”, pues se busca que llegue la menor cantidad de gente a la zona de las fronteras y por ello el país vecino reforzó la presencia militar en sus entradas.

“Las más afectadas son las mujeres y los menores, porque los van a seguir expulsando y se van a quedar en riesgo de ser violentados en los estados del norte. Ya hay escenas de personas que están en peligro en estados como Tamaulipas por la presencia de grupos criminales. Deberían existir filtros de regularización previos para que no siga aumentando la migración y se pongan en riesgo”, dijo.

Ayer se dio fin al Título 42, política que sirvió para expulsar a los migrantes de manera inmediata desde EU, con el argumento de la emergencia sanitaria por Covid-19, que afectó a 2.5 millones de personas sólo en la frontera sur de ese país.

Al respecto, Isabel Turcios, directora del albergue Casa Frontera Digna en Piedras Negras, Coahuila, expuso que en las últimas horas arribaron por lo menos mil migrantes al municipio, que buscan un lugar en donde quedarse mientras esperan su respuesta de asilo de Estados Unidos.

“Hay mucho movimiento de migrantes en Piedras Negras; ayer entraron como mil y pensamos que en el municipio ha de haber entre dos mil y tres mil, o más, ya que muchos no están a la vista porque se están escondiendo o durmiendo en casas abandonadas o iglesias”, explicó.

La también activista señaló que toda la orilla del Río Bravo está sumamente custodiada por los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y por autoridades mexicanas, pero aclaró que, aun así, la gente sigue llegando en grandes cantidades para intentar cruzar.

“Hay mucha tensión en la frontera por tanta gente que está llegando y que piensa llegar, pensamos que esto no va a parar, sino que es el comienzo de éxodos grandes y episodios de peligro para ellos”, dijo.

Isabel Turcios apuntó que les han mencionado durante toda la semana a los migrantes que no se arriesguen y saquen su cita por el portal CBP One, pero la mayoría se encuentra desesperada, también porque esa misma web no ha funcionado del todo.

Otro de los problemas, dijo, es que hay muchas personas que les están diciendo, en los estados del sur, que se arriesguen y vayan, ya que hay posibilidad de pedir asilo, y por ello siguen llegando.

Inician cruces ilegales a través del río Bravo



Cientos de personas en la frontera norte de México comenzaron ayer a cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos a través del río Bravo, la víspera de que anoche ese país pusiera fin a la aplicación del Título 42, un protocolo de expulsión rápida de migrantes.

Reportes locales indicaban que, desde la mañana de ayer, los migrantes comenzaron a juntarse en las márgenes del embalse en varios municipios del norte, entre ellos Reynosa, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Matamoros.

A pesar de que aún no había expirado el Título 42 —concluyó a las 23:59 horas—, las personas, en su mayoría en núcleos familiares, comenzaron a arrojarse a las aguas del río Bravo, en su desesperación por llegar al país vecino del norte.

Quienes iban solos, aprovecharon los bajos niveles del Bravo para atravesar con mochilas y bolsas con sus enseres personales. “Atención, es ilegal ir a Estados Unidos; si cruzan, van a ser deportados. Quédense en México”, se escuchaba en altavoces de la Patrulla Fronteriza.

Además, un helicóptero de esa corporación realizó sobrevuelos por la zona para detectar a la gente que alcanzó a burlar la seguridad. Del lado mexicano, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) pidieron a la gente no arriesgarse y quedarse en el país, en lo que realizan su registro oficial en las páginas dispuestas para solicitar asilo en Estados Unidos.

En Matamoros fue común ver el escenario de decenas de personas que no esperaron la regularización y se abalanzaron al caudal del río.

En San Luis Río Colorado, Sonora, la alcaldesa Nieves Riedel pidió en reiteradas ocasiones a los grupos migrantes no hacerlo, para que no se pusieran en riesgo, pero la mayoría no hizo caso.

En Tijuana fue desplegado un amplio operativo en las garitas de San Ysidro y El Chaparral, para evitar que los migrantes cruzaran de manera ilegal, por lo que agentes mantenían un cerco en las inmediaciones de la aduana peatonal y vehicular.