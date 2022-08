Despiden al jefe de Policía de Uvalde, Pete Arredondo, tras tiroteo de escuela en Texas

La Razón Online /Associated Press

El distrito escolar de Uvalde despidió al jefe de Policía, Pete Arrendondo, este miércoles; convirtiéndolo en el primer oficial en perder su trabajo por los errores en la respuesta al tiroteo en la Escuela Primaria Robb, cuando un hombre armado mató a 19 estudiantes y dos maestras en un salón de clases de cuarto grado.

Durante una votación unánime, que llegó después de tres meses de llamados a su destitución, la junta directiva del Distrito Escolar de Uvalde expulsó a Arredondo en un auditorio lleno de padres y sobrevivientes de la masacre del 24 de mayo.

Arredondo, en licencia del distrito desde el 22 de junio, ha estado bajo el escrutinio más intenso de los 376 oficiales que esperaron más de una hora para confrontar al pistolero. En particular, el jefe policial fue criticado por no ordenar la actuación.

Cabe recordar que el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo de la respuesta policial al ataque.

Por su parte, minutos antes de que comenzara la reunión de la junta escolar de Uvalde, el abogado de Arredondo publicó una carta de cuatro mil 500 palabras que equivalía a la defensa más completa del jefe de policía hasta la fecha de sus acciones.

"Arredondo no es el torpe jefe de policía escolar a quien una investigación estatal condenatoria culpó por no tomar el mando y perder el tiempo buscando las llaves de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave, sino un oficial valiente cuyas decisiones sensatas salvaron la vida de otros estudiantes", aseveró su defensa.

Alegó que Arrendondo advirtió al distrito sobre una variedad de problemas de seguridad en las escuelas un año antes del tiroteo y afirmó que no estaba a cargo de la escena.

Finalmente, la carta de su abogado también acusa a los funcionarios escolares de Uvalde de poner en riesgo su seguridad al no permitirle llevar un arma a la reunión de la junta escolar, citando “riesgos legítimos de daño al público y al jefe Arredondo”.

Con información de AP

