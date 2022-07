Cancelan reunión que determinaría el futuro del jefe de Policía de Uvalde

La Razón Online /Associated Press

El distrito escolar de Uvalde, en Texas, canceló este viernes la reunión donde se debatiría el futuro del jefe de Policía del distrito, Pete Arredondo, ante la posibilidad de convertirse en el primer agente en ser despedido por la lenta respuesta de las fuerzas ante la masacre de la Escuela Primaria Robb.

De acuerdo con las autoridades escolares, se hablaría sobre el trabajo de Arredondo en la junta prevista para el sábado; sin embargo, esta se pospuso a petición del abogado del oficial y debido a “requisitos del debido proceso” .

Bajo este panorama, el distrito indicó que el posible despido del jefe policial se sopesará más tarde, pero no especificó cuándo, según The Associated Press.

Cabe mencionar que este cambio ocurre tan sólo dos días después de que el supervisor de Uvalde recomendara separar del cargo al oficial, en medio de la creciente presión pública e impaciencia en el sur de Texas para que haya rendición de cuentas.

Lo anterior, derivado de las grabaciones publicadas y el nuevo informe donde se reveló cómo los agentes esperaron en el pasillo de la escuela más de 70 minutos, en lugar de enfrentarse al agresor que se encontraba dentro de un aula de cuarto grado.

A pesar de que casi 400 policías se apresuraron a llegar a la escuela durante el tiroteo, de acuerdo con los hallazgos de una comisión de la Cámara de Representantes de Texas, ninguno pudo evitar que 19 menores y dos profesoras murieran.

El distrito señaló que Arredondo seguirá en licencia administrativa no remunerada. Hasta ahora, ningún policía ha perdido su trabajo como sanción a sus acciones o decisiones durante la tragedia del 24 de mayo.

Con información de AP

MAEP