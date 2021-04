Detecta Pfizer venta de vacunas contra COVID-19 falsas en México: WSJ

La farmacéutica Pfizer informó esta semana que identificó versiones apócrifas de su vacuna contra la COVID-19, que desarrolló con BioNTech, en México y Polonia, informó The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario estadounidense, la empresa analizó dosis incautadas por las autoridades en investigaciones independientes en ambos países y se confirmó que contenían una vacuna falsa.

Las dosis analizadas en México tenían un etiquetado fraudulento, mientras que las dosis incautadas en Polonia eran, probablemente, un tratamiento antiarrugas, dijo la farmacéutica.

En México, señala The Wall Street Journal, aproximadamente 80 personas recibieron una dosis de la vacuna falsa en una clínica particular por un precio de mil dólares (unos 19 mil 800 pesos). Hasta ahora no se ha registrado algún daño a la salud de quienes la recibieron.

Los frascos de las vacunas falsas se encontraban en enfriadores de cerveza y tenían números de lote diferentes a los de las dosis que fueron enviadas al estado por el gobierno federal, así como una fecha de vencimiento incorrecta, dijo el doctor Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León.

ntb