Donald Trump apelará veredicto de culpabilidad; acusa que juicio fue una “estafa” de la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ofreció un mensaje público a medios después del veredicto de culpabilidad por 34 cargos que se declaró en su contra, y anunció que “vamos a apelar esta estafa”.

A través de una comparecencia pública en la Torre Trump este viernes, anunció su intención de apelar el veredicto de culpabilidad emitido en su contra.

El exmandatario fue condenado por falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, en los días previos a las elecciones presidenciales de 2016.

Trump calificó el juicio como una "estafa" organizada por la Casa Blanca y denunció que todo el proceso fue una maniobra para obstaculizar su regreso a la presidencia. “Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera”, advirtió en un discurso de 33 minutos ante sus seguidores.

A propósito, el expresidente insistió en que los pagos a Daniels eran un "gasto legal" y no una forma de comprar su silencio. Alegó que la actriz firmó un Acuerdo de No Divulgación, lo cual es legal según sus declaraciones. Además, reiteró que no había testificado en el juicio por recomendación de sus abogados, aunque estaba dispuesto a hacerlo.

La condena, que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de un delito, ha catapultado a la nación a un territorio inexplorado a pocos meses de las elecciones del 5 de noviembre. Aunque el juez del caso, Juan Merchan, mencionó la posibilidad de una pena de cárcel, Trump no será encarcelado antes de su sentencia el 11 de julio, y su campaña electoral no se verá directamente afectada.

Las reacciones al veredicto han reflejado la polarización del país. Mientras los demócratas celebran el fallo, los republicanos lo ven como una persecución política. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predijo que la Corte Suprema anulará el veredicto y afirmó que Trump simboliza la lucha contra la corrupción del sistema.

Donald Trump escucha el testimonio de Keith Davidson en Manhattan. Foto: Reuters

El impacto del veredicto en la carrera presidencial es incierto. Encuestas recientes muestran a Trump empatado con el presidente Joe Biden, y algunos estrategas de ambos partidos están evaluando si la condena afectará significativamente las elecciones. En las esferas pro-Trump, el veredicto ha provocado llamados a la acción y la campaña del exmandatario ha recaudado 35 millones de dólares de pequeños donantes tras el fallo.

Trump aún enfrenta otros tres procesos penales, pero el caso de Nueva York podría ser el único en resolverse antes de las elecciones. Si fuera elegido nuevamente, podría tener la capacidad de influir en los casos federales pendientes en su contra. Mientras tanto, Biden ha instado a los votantes a usar su voto como medio para impedir el regreso de Trump al Despacho Oval.

Información de Reuters y Europa Press.

am