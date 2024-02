Donald Trump, en riesgo de vender sus propiedades para pagar multa millonaria.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a un desafío legal luego de que un juez en Nueva York le impusiera una multa de 355 millones de dólares por su implicación en casos de fraude relacionados con su empresa familiar, lo que lo forzaría a vender sus propiedades.

Ante esta situación, Trump y su equipo legal solicitaron una extensión de 30 días para cumplir con la sentencia del magistrado Arthur Engoron, misma se suma al mes adicional que ya se le había otorgado al exmandatario para saldar dicho pago.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que en caso de incumplimiento por parte del magnate y favorito a la nominación republicana se tomarían medidas que podrían incluir la confiscación de sus propiedades.

Aunque el expresidente expresó su intención de apelar la decisión judicial, considera un fraude la sentencia que también incluye la prohibición de operar cualquier negocio en Nueva York durante los próximos tres años.

Y es que en medio de este enfrentamiento legal surge la posibilidad de ofertas sus emblemáticos bienes como mansión de Mar-a-Lago en Florida, Seven Springs, en el condado de Westchester y el campo de golf nacional Trump Colts Neck, en Nueva Jersey, según especulaciones de medios estadounidenses ante los rumores de que no cuenta con la liquidez para tal multa. La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones no sólo para Trump, sino también para el futuro de sus negocios y su legado político.

(Con información de Montserrat Méndez)