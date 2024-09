Edmundo González arriba a España, donde seguirá su lucha

El opositor Edmundo González se exilió en España ante el riesgo de convertirse en otro preso político del régimen venezolano tras una escalada en el asedio a días de que se ordenara su captura por delitos ligados a la elección del 28J, ante lo que éste redobló su lucha para “liberar” a la nación.

Horas después de que el chavismo revelara que el excandidato abandonaría Caracas éste arribó a España junto a su esposa, Mercedes López, y su familia, replicando lo que miles de venezolanos han hecho, entre ellos Leopoldo López, empujados por una dictadura que lleva 25 años en el poder.

En Madrid fue recibido en la Base Aérea de Torrejón, donde se dieron cita disidentes latinos en respaldo a su valor tras retar a Nicolás Maduro y dar esperanza a Venezuela, pues se convirtió en candidato en abril tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado, acto con el que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) derrotó al chavista, según datos del los partidos reunidos en dicho sector.

Pese a su salida, un duro golpe a la nación, González Urrutia y María Corina Machado sostuvieron que la lucha sigue para evitar otro mandato de Maduro Moros.

Ya en España, a donde llegó en un avión de la Fuerza Aérea española tras hacer escala en República Dominicana, el venezolano reivindicó su lucha, la cual encabezará ahora desde Europa junto al éxodo venezolano que igual que él se vio forzado a abandonar Caracas ante la severa represión.

El exdiplomático relató que su salida “estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas”, lo que generó temor por seguridad, pues tras negarse a rendir declaración luego de tres citatorios de la Fiscalía de Tarek William Saab, ésta ordenó su arresto por varios cargos, como conspiración y usurpación de funciones, presión por la que su abogado, José Vicente Haro, intervino, pero el disidente huyó con ayuda de España y de Países Bajos.

Tras permanecer bajo resguardo más de un mes, pues no se le vio en público desde el 28 de julio, esas naciones evidenciaron su apoyo. El gobierno neerlandés reveló que lo refugió en su sede diplomática desde el 29 de julio hasta el pasado 5 de septiembre cuando se trasladó a la embajada española en busca de asilo, a la que agradeció y reconoció su solidaridad con miras a liberar a su pueblo, de cara a la próxima investidura, prevista para enero del 2025.

Y su colega inhabilitada denunció que el exilio fue una medida forzada para protegerlo. A través de su cuenta de X, María Corina Machado detalló que el régimen “no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo”, pues exhibió la constante presión contra éste y su entorno, por lo que la mejor opción fue salir, pero aseguró “Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”.

En tanto, pese a las críticas y condenas de la comunidad mundial, la Fiscalía venezolana alardeó de su salida como si fuera un triunfo.

Para Tarek Saab la crisis venezolana se acabó el fin de semana cuando el opositor se despidió como “su última puesta”, en un mensaje irónico, al afirmar que el Ejecutivo le otorgó un salvoconducto pese a desatar “zozobra”, en un claro intento de culparlo de las protestas, arrestos y las muertes documentadas por Foro Penal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero España desmintió el “permiso”. Tras su arribo, el ministro de Exteriores de la nación, José Manuel Albares, negó en entrevista con Canal 24 Horas una negociación con el chavismo al asegurar que todo fue a través de Edmundo González, quien los contactó para pedir ayuda tras la protección que confirmó el también canciller, Caspar Veld-kamp, aunque ello generó críticas en Madrid al considerar que tal acto resuelve los problemas de Nicolás Maduro.

Y líderes en Europa y América Latina arreciaron el reclamo contra esa dictadura, pues al negarse a aceptar su derrota en las urnas sigue engrosando la lista de presos políticos y asilados al remarcar que esta lucha no termina, como dijo la Fiscalía.

Aseguran que ello los obliga a no quitar la mira y exigir la transparencia de los comicios, de acuerdo con la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario, Luis Almagro, repudió el nivel de amenazas. Incluso, advirtió que “Venezuela no necesita ni un solo peso político más, ni un torturado más, ni una víctima más de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, lo que recuerda que más de 200 mil venezolanos huyeron a España, de los que 44 mil lo hicieron en lo que va del año, según información de Associated Press.