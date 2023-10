Esto le pasará a los celulares, televisiones y radios este 4 de octubre

Este miércoles 4 de octubre, todos los celulares, televisiones y radios recibirán y transmitirán un mensaje importante, pero ¿sabes por qué pasará esto? Te contamos.

Primero que nada no te alarmes, ya que solo se trata de un simulacro, que será realizado en Estados Unidos por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), por lo que dicho mensaje llegará únicamente a los dispositivos electrónicos que tengan cobertura en ese país.

¿El motivo? Según un comunicado de la agencia, es para "garantizar que los sistemas sigan siendo un medio eficaz para advertir al público sobre las emergencias, especialmente las que son a nivel nacional". Es así que a las 14 horas con 20 minutos, los ciudadanos recibirán una alerta.

La FEMA explicó que el simulacro pondrá en curso dos tipos de alertas, el Sistema de Alertas Inalámbricos (WEA, por sus siglas en inglés), que alertará a todos los teléfonos a nivel nacional y el Sistema de Alertas de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés), que se encargará de avisar a todas las radios y televisores en el país. Estas alertas son enviadas a la población en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Este es el mensaje de alerta para celulares, televisiones y radios

Además, indicó que los celulares recibirán el siguiente mensaje tanto en español como inglés. Esto dependiendo de su configuración:

"ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción", el mensaje que recibirán los dispositivos durante el simulacro.

Por su parte, la alerta EAS sólo será enviado en inglés y se podrá escuchar o leer en los radios y televisores el siguiente mensaje: "This is a nationwide test of the Emergency Alert System, issued by the Federal Emergency Management Agency, covering the United States from 14:20 to 14:50 hours ET. This is only a test. No action is required by the public".

Que en español dice: "Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que cubre los Estados Unidos desde las 14:20 hasta las 14:50 horas, hora del este. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Adicionalmente la Agencia de Emergencias mencionó que si por algún motivo el simulacro no se puede realizar este 4 de octubre se pospondrá hasta el 11 del mismo mes.

