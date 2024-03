EU arrojará desde el aire ayuda para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes planes para un lanzamiento militar de alimentos y suministros desde el aire en Gaza, un día después de que más de cien palestinos que hacían fila para recibir ayuda murieron, presuntamente a manos de soldados israelíes.

Biden dijo que los lanzamientos aéreos comenzarán en los próximos días y que analiza formas adicionales de facilitar la llegada de la ayuda urgente al territorio azotado por la guerra para aliviar el sufrimiento de los palestinos, aunque no dio más detalles.

“En los próximos días nos sumaremos a nuestros amigos en Jordania y otros que están proporcionando lanzamientos aéreos de alimentos y suministros adicionales (y) procuraremos abrir otras vías, incluido posiblemente un corredor marítimo”, anunció mientras recibía en la Casa Blanca a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“La ayuda que fluye hacia Gaza está muy lejos de ser suficiente. Ahora no es para nada suficiente. Vidas inocentes están en juego y las vidas de niños están en juego. No nos quedaremos quietos hasta que llevemos más ayuda allí. Deberíamos estar recibiendo cientos de camiones, no sólo varios”, dijo Biden.

El mandatario anunció la medida luego de que al menos 115 palestinos fallecieran y más de 750 resultaran heridos el jueves, según el ministerio de Salud de Gaza, cuando, de acuerdo con testigos, los militares israelíes abrieron fuego mientras grandes multitudes corrían para extraer bienes de un convoy de ayuda.

Israel dijo que muchos de los muertos fueron pisoteados en una estampida relacionada con el caos, y que sus soldados dispararon contra algunos de la multitud de quienes creían se acercaban a ellos de manera amenazadora. El gobierno israelí dijo que está investigando lo sucedido.

Al menos 576 mil personas en la Franja de Gaza -una cuarta parte de la población del enclave- están a un paso de la hambruna, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Los funcionarios de la ONU dicen que el hambre es peor en el norte, donde permanecen miles de palestinos a pesar de que el área está aislada y en su mayor parte arrasada desde que las tropas israelíes lanzaron allí su ofensiva terrestre a fines de octubre.

De acuerdo con el director de un hospital en Gaza que atendió a algunos de los lesionados en el ataque dijo el viernes que más del 80 por ciento presentaban heridas de bala, lo que sugiere que los soldados israelíes dispararon intensamente.

El médico Mohammed Salha, director interino del Hospital Al-Awda, dijo a The Associated Press que 176 heridos fueron llevados al centro, de los cuales 142 habían sufrido heridas de bala. Los otros 34 presentaban heridas por una estampida.

SUMAN 70 REHENES MUERTOS. Siete rehenes que estaban retenidos en Gaza murieron como resultado del bombardeo militar israelí del enclave, dijo el viernes Abu Ubaida, portavoz de las brigadas al-Qassam, del brazo armado de Hamás. No quedó claro de inmediato cuándo murieron los siete.

Las brigadas Al-Qassam confirmaron que el número de rehenes asesinados debido a las operaciones militares de Israel en Gaza ha superado ya los 70 cautivos, añadió Abu Ubaida en una declaración en Telegram.

Durante una tregua de una semana a finales de noviembre, Hamas liberó a más de 100 rehenes israelíes y extranjeros a cambio de que Israel liberara a unos 240 prisioneros palestinos.