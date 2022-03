EU trabaja para asegurar la paz en el mundo ante conflicto entre Rusia y Ucrania: Blinken

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken aseguró que su país trabaja en momentos como el que atraviesa el mundo para asegurar la paz, por lo que se han tomado medidas para aislar y repudiar la invasión de Rusia e Ucrania.

A través de sus redes sociales señaló:

En entrevista con BBC News, reconoció la resistencia que ha tenido el pueblo ucraniano ante los embates rusos, por lo que aseguró estar convencido que puede ganar la guerra, aunque no aseguró cuándo puede terminar el conflicto.

"Con el tiempo, absolutamente. No puedo decirte cuánto tiempo durará esto. No puedo decirte cuánto tiempo tomará. Pero la idea de que Rusia puede subyugar a su voluntad a 45 millones de personas que luchan ardientemente por su futuro y su libertad, eso no implica que Rusia tenga su pulgar sobre Ucrania, eso te dice mucho".