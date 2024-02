Aprietan tuercas a Venezuela, pero no se ve impacto

A una semana de que el régimen de Nicolás Maduro inhabilitara a la candidata opositora María Corina Machado, el redoble en el nivel de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para contener al chavismo y garantizar elecciones democráticas este 2024 ha resultado poco efectivo.

De acuerdo con los internacionalistas Rafael Rojas y José Antonio Hernández la estrategia empleada contra Maduro seguirá al detallar en entrevista con

La Razón que es poco probable que el apretón de tuercas de Joe Biden trastoque el intento de reelección del heredero de Hugo Chávez.

Según los académicos, a pesar del golpe que EU trató de asestar con el quiebre de los Acuerdos de Barbados y la Plataforma Unitaria Democrática, la reacción mundial no tendrá el impacto deseado.

Hernández Macías, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, explicó que es claro que ni las sanciones globales ni las protestas al interior de esa nación “serán trascendentes para impedir nuevas elecciones” en las que según Maduro respondió a la disidente que planea sacarlo del poder “vamos a ganar por las buenas o por las malas”.

Un aumento de la presión internacional no necesariamente consigue generar un efecto de flexibilización interna

Rafael Rojas, Internacionalista

Al evaluar la situación política y social de la región sudamericana, el experto de la UNAM ve improbable la reedición del caso Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en 2019. Abundó que el mundo ya no es como hace cinco años y ni Washington ni sus aliados europeos tienen el peso para condicionar al régimen en torno a los comicios.

Al respecto, el también historiador Rafael Rojas comentó que en los últimos meses EU no generó “un efecto de flexibilización interna para garantizar una competencia equitativa” en una nación autoritaria y en la que la disidencia seguirá relegada, mientras se agudizan las crisis económica y social y el éxodo que está por rebasar los siete millones de migrantes, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Muestra de ese escenario es que pese a la amenaza de reactivar los bloqueos que retiró por seis meses, Venezuela tuvo acceso otra vez a su petróleo, gas y oro para comercializar y ha sabido sobreponerse al aislamiento, pues éstas no son las primeras medidas que limitan sus ingresos. Y en un mundo ávido de energéticos atrae nuevos mercados que dejaron de comprarle a Rusia por la guerra a Ucrania.

No está garantizado que (sanciones) afecten transcurso de elecciones

José Antonio Hernández, Internacionalista

En tanto, el diálogo entre oficialistas y oposición no avanza y los internacionalistas consideran que es posible fijar nuevos acuerdos en medio de condenas por anular a Machado. Panorama en el que el problema no es sólo que no confíen en el chavista sino que “su control del Estado venezolano y la cúpula política, militar y empresarial que lo sostiene es indudable”, según Rojas, quien hizo evidente la fortaleza interna para no someterse a la demanda de contienda libre ante el “imperio”, como Maduro tachó a Washington, mientras que María Corina se muestra dispuesta a un intervencionismo con tal de recibir apoyo.

Ese análisis confirma cómo opera el territorio desde la era Chávez con un manejo de las élites que defienden sus intereses y no los de la ciudadanía entre actos de corrupción y malas gestiones.

Pero esta crisis no se puede desligar de las restricciones con un país asolado por la pobreza. Pues Caracas hiló cinco años en este profunda fase, periodo en el que esa condición alcanzó a 90 por ciento de la población, de acuerdo con un informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), mientras el pueblo sortea una crisis económica al tiempo que el régimen recupera a aliados. A finales de 2023 y en negociaciones ajenas a lo electoral, Caracas intercambió a prisioneros estadounidenses por Alex Saab, creador de un esquema fraudulento que dejó cuantiosos ingresos al vender alimentos a sobreprecio y aprovechar la escasez.

Y mientras persista esa mala economía, con ligeros destellos de recuperación, la migración será un tema que persistirá, según los analistas.

Al respecto, José Antonio Hernández prevé que el éxodo se estanque, pues en 2023 llegó a un tope. Y enfatizó que a diferencia de los primeros años, cuando se iban profesionistas y gente de altas esferas, ahora quienes migran son las clases bajas a naciones cercanas como Colombia, Perú y Ecuador o buscan suerte en México y Estados Unidos.

Pese las complejidades en lo político y en lo económico, la opositora Machado mantiene apoyo mundial, por lo que no descartan más medidas para apretar a ese régimen.

Un día después de que la exasambleista fuera víctima de agresiones hasta con piedras y palos en Miranda, el Parlamento Europeo rechazó la injerencia y arbitrariedades de Nicolás Maduro y aliados; con 446 votos condenó el intento de apartarla de la elección, mientras crecen las dudas de si ella seguirá u optarán por alguien más frente a una fuerte división dentro de la oposición.

Asimismo, la UE exhibió las mismas tácticas de Maduro para perseguir y debilitar a la oposición, tras la aprehensión de tres líderes, mientras no paran los ataques, desapariciones forzadas y órdenes de arresto contra éstos.