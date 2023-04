EU refuerza control migratorio; abre centros de atención en Colombia y Guatemala

El gobierno de Estados Unidos confirmó la apertura de centros de atención a migrantes en America Latina con miras a rebajar la presión de los flujos de indocumentados al reiterar que la frontera permanece cerrada.

A unos días del fin del llamado Título 42, que restringía el ingreso por la pandemia de Covid-19, dejan en claro que buscan alternativas para evitar las oleadas por las que miles siguen cruzando ilegalmente con ayuda de traficantes.

El secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, aseveró que el objetivo de esta estrategia que comenzará en Colombia y Guatemala es atender el “desafío hemisférico” en la frontera con México, pues tan sólo en el último mes ingresaron ilegalmente 191 mil personas, de acuerdo con cifras de arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Que quede bien claro: nuestra frontera no está abierta”, reiteró, de acuerdo con The Associated Press, con la intención de disuadir a miles de indocumentados que emprenden la travesía desde Sudamérica o Centroamérica para conseguir asilo en ese territorio.

Pues consideran que los trámites podrían empezar desde su lugar de origen, en donde se prevé procesar las solicitudes de miles.

Sin embargo, no hay garantizas de que la instalación de estos centros reduzcan la oleada migratoria que vive el país, mientras crecen las críticas de la oposición por la política de puertas abiertas.

Destaca que uno de los dos países en los que abriera estos espacios es Colombia, pues hace unas semanas el presidente Joe Biden recibió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

En tanto, medios locales prevén que en breve estas acciones se extiendan a otras naciones como Ecuador y Costa Rica, de acuerdo con información obtenida por el portal Politico.

