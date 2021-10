Explosión deja 20 heridos en zona de departamentos en Suecia

Al menos 20 personas resultaron heridas después de una fuerte explosión e incendio en un complejo de departamentos de Gotemburgo, en Suecia.

Fuentes policiales confirmaron que todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital y cuatro de las residentes heridas, todas mayores de 60 años de edad, se encuentran graves, aunque no se especificó qué tipo de lesiones presentan.

Debido a la situación todos los inquilinos fueron desalojados para evaluar el daño, mientras noticieros y agencias compartían imágenes de la columna de humo que seguía saliendo por varias ventanas del complejo residencial de Suecia.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas del incidentes, autoridades no descartan que el hecho haya sido provocado, por lo que ya investigan si la detonación se debió a una bomba y si éste iba dirigido a alguno de los inquilinos.

Posteriormente, se reveló que el posible artefacto explosivo pudo haber sido colocado en una de las puertas de acceso.

El jefe de operaciones de rescate de la policía, John Pile, advirtió que este incidente no parece estar relacionado con causas naturales, pues una explosión en una zona de viviendas no es común y menos cuando el edificio no está conectado al gas natural; mientras que servicios de emergencia descartaron que se tratara de una fuga de gas.