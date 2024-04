Que si poner un segurito en el vientre de las embarazadas; que si el ritual para la buena fortuna; que si se provocarán sismos que, a su vez, provoquen tsunamis... En fin. Hay decenas de historias que se manejan alrededor de los eclipses y más cuando son solares. El de este lunes 8 de abril no es la excepción.

En redes sociales se ha estado distribuyendo un mensaje en el que la Guardia Nacional de Estados Unidos, presuntamente está solicitando a los ciudadanos de aquel país, comprar toda la comida que puedan y tenerla en reservas, pues las consecuencias del eclipse solar serán catastróficas. ¿Es cierto esto? ¿En verdad un eclipse tiene tanto poder como para generar un apocalipsis?

¿Es cierto que EU pidió guardar comida y reservas por eclipse solar de este lunes?

No. Esto es totalmente falso. ¿Cómo lo sabemos? La propia Guardia Nacional de Estados Unidos reveló a RTVE que "no ha ordenado a ningún ciudadano que lleve a cabo ningún tipo de preparación" para el eclipse. Además, refirieron a través del investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, Héctor Socas, que este eclipse es "normal" y que no trae consigo "ningún tipo de peligro".

En los mensajes difundidos a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok, se escucha una grabación que señala que "se recomienda que guarden comida por dos semanas y tengan su tanque de gasolina lleno", que esta "es una alerta que está dando el gobierno" de Estados Unidos y que este es el eclipse solar "más peligroso que haya habido".

Se "aconseja que preparemos comida aproximadamente para unas dos semanas porque no saben cuánto tiempo vaya a durar".

El eclipse solar es uno de los eventos astronómicos más esperados del 2024. Pixabay.

¿Es peligroso este eclipse solar?

Socas indica para la RTVE que el eclipse solar no representa ningún riesgo para los seres humanos "más allá de que una persona se queme la retina mirando al sol, intentando ver este fenómeno sin haber adoptado las medidas de protección adecuadas".

