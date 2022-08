FBI devuelve a Donald Trump los pasaportes que confiscó durante el cateo en Mar-a-Lago

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) devolvió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, los pasaportes que incautó durante el registro en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Este lunes el magnate denunció en su red Truth Social que la agencia le había “robado” tres pasaportes, uno de ellos ya caducado, durante el cateo a su mansión en busca de documentos clasificados.

Ante ello, un portavoz del FBI explicó a la cadena Fox que sólo eran dos de estos documentos y que, en la ejecución del acto, los agentes buscaron y requisaron el material ordenado por un juez.

No obstante, detalló que los pasaportes fueron devueltos, ya que no son necesarios para los fines de la indagación al no representar pruebas de interés ante la búsqueda de datos confidenciales.

Cabe recordar que durante el allanamiento, el FBI confiscó 11 conjuntos de documentos clasificados, incluidas cajas que contenían registros marcados como “secreto” y “ultrasecreto”.

Donald Trump se encuentra bajo investigación por posibles violaciones de tres estatutos federales, incluida la Ley de Espionaje.

MAEP