FBI teme ataque por parte de encargados de seguridad de toma de posesión de Biden

Funcionarios de defensa de Estados Unidos dicen estar preocupados por un ataque interno u otra amenaza de miembros del servicio involucrados en asegurar la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, lo que llevó al FBI a examinar a todos los 25 mil soldados de la Guardia Nacional que ingresaron a Washington para el evento.

Las dimensiones de este esfuerzo reflejan las extraordinarias preocupaciones de seguridad que se han apoderado de Washington después de la mortal insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Donald Trump. Y subraya los temores de que algunas de las mismas personas asignadas para proteger la ciudad durante los próximos días puedan representar una amenaza para el presidente entrante y otras personalidades importantes presentes.

El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dijo a la agencia The Associated Press este domingo que los funcionarios son conscientes de la amenaza potencial y advirtió a los comandantes que estén atentos a cualquier problema dentro de sus filas a medida que se acerca la inauguración. Hasta ahora, sin embargo, él y otros líderes dicen que no han visto evidencia de amenazas, y los funcionarios dijeron que la investigación no había señalado ningún problema.

"Continuamente estamos pasando por el proceso, y examinamos en segundo y tercer lugar a cada una de las personas asignadas a esta operación", dijo McCarthy en una entrevista después de que él y otros líderes militares pasaron por un exhaustivo simulacro de seguridad de tres horas en preparación para la toma de pisesión del miércoles. Dijo que los miembros de la Guardia también están recibiendo capacitación sobre cómo identificar posibles amenazas internas.

Alrededor de 25 mil miembros de la Guardia Nacional están llegando a Washington desde todo el país, al menos dos veces y media el número de las tomas de posesión anteriores. Y mientras el ejército revisa rutinariamente a los miembros del servicio en busca de conexiones extremistas, la investigación del FBI se suma a cualquier monitoreo previo.

Varios funcionarios dijeron que el proceso comenzó cuando las primeras tropas de la Guardia comenzaron a desplegarse en Washington DC hace más de una semana. Y dijeron que está programado que esté completo para el miércoles.

“La pregunta es, ¿son todos ellos? ¿Hay otros?" dijo McCarthy. "Tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que poner en marcha todos los mecanismos para examinar a fondo a estos hombres y mujeres que apoyarían cualquier operación como esta".

En una situación como esta, la investigación del FBI implicaría pasar los nombres de las personas a través de bases de datos y listas de vigilancia mantenidas por la oficina para ver si surge algo alarmante. Eso podría incluir la participación en investigaciones anteriores o preocupaciones relacionadas con el terrorismo, dijo David Gómez, ex supervisor de seguridad nacional del FBI en Seattle.

Las amenazas internas han sido una prioridad persistente en la aplicación de la ley en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Pero en la mayoría de los casos, las amenazas provienen de insurgentes locales radicalizados por Al-Qaeda, el grupo Estado Islámico o grupos similares. Por el contrario, las amenazas contra la toma de posesión de Biden han sido impulsadas por partidarios del presidente Donald Trump, militantes de extrema derecha, supremacistas blancos y otros grupos radicales. Muchos creen en las infundadas acusaciones de Trump de que le robaron las elecciones, una afirmación que ha sido refutada por muchos tribunales, el Departamento de Justicia y funcionarios republicanos en estados clave en el campo de batalla.

El general Daniel R. Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, se ha estado reuniendo con las tropas de la Guardia cuando llegan a DC y se reúnen en el centro. Dijo que cree que existen buenos procesos para identificar cualquier amenaza potencial.

“Si hay algún indicio de que alguno de nuestros soldados o aviadores están expresando puntos de vista extremistas, se entrega a la policía o se trata con la cadena de mando de inmediato”, dijo.

El Servicio Secreto está a cargo de la seguridad del evento, pero hay una amplia variedad de personal militar y policial involucrado, desde la Guardia Nacional y el FBI hasta Washington, DC, Capitolio y Policía del Parque.

Los comandantes revisaron todos los aspectos del complicado bloqueo de seguridad de la ciudad, y McCarthy y otros los acribillaron con preguntas sobre cómo responderán las tropas en cualquier escenario y qué tan bien pueden comunicarse con las otras agencias de aplicación dispersas por la ciudad.

Hokanson dijo que cree que sus tropas han sido equipadas y preparadas adecuadamente, y que están ensayando todo lo que pueden para estar preparados para cualquier contingencia.

El principal problema de seguridad es un ataque de grupos armados de personas, así como explosivos colocados y otros dispositivos. McCarthy dijo que los informes de inteligencia sugieren que los grupos están organizando manifestaciones armadas antes del Día de la Inauguración, y posiblemente después de eso.

La mayor parte de los miembros de la Guardia estarán armados. Y McCarthy dijo que las unidades están pasando por simulacros repetidos para practicar cuándo y cómo usar la fuerza y cómo trabajar rápidamente con los socios encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes del orden harían cualquier arresto.