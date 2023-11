El aspirante ultraderechista Javier Milei ganó la presidencia en Argentina en segunda vuelta al dar la vuelta a la preferencia de la primera ronda en octubre pasado.

Aunque hasta el momento no hay resultados oficiales, pues se prevé que estos corran a partir de las 21 horas (tiempo de Buenos Aires) el abanderado peronista y ministro de economía, Sergio Massa, reconoció la derrota ante sus simpatizantes.

“Obviamente los resultados no son lo que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”, reveló en conferencia de prensa a horas de que comenzara el recuento de votos luego de que algunos sondeos dieran como ganador a quien se define como “libertario” por hasta seis puntos porcentuales.

Ultraderecha gana en Argentina con Javier Milei Foto: Especial

El integrante del gabinete de Alberto Fernández aseveró que respetará los resultados, pues Milei fue a quien la mayoría eligió en las urnas este 19 de noviembre al declararlo públicamente como “presidente electo”. Incluso, adelantó que solicitó al actual mandatario Alberto Fernández arrancar a partir de mañana “mecanismos de enlace y transición de recambio democrática” para dar garantías al pueblo en medio de la incertidumbre económica y social, mientras era coreado por sus simpatizantes al grito de “olé, olé, olé”.

Tras la derrota, admitió que “hoy termina una etapa de mi vida política”, pero confía en asumir nuevas responsabilidad en las que Argentina siempre contará con su apoyo, pese a que los argentinos decidieron otra ruta, pues al elegir al polémico Milei a partir de mañana mismo recae en quien prometió eliminar al Banco Central y dolarizar la economía “la responsabilidad y tarea de dar certeza de transmitirle garantías” a los argentinos.

Pero confío en que, pese el recambio democrático, en Argentina prevalecerá la convivencia, el diálogo y el respeto frente a la violencia y la descalificación de los últimos meses, al admitir que esta campaña fue “difícil” y hasta tuvo “tintes ríspidos”, por el nivel de confrontación que se alcanzó.

