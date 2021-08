Gobernador de NY sí acosó a 11 mujeres, revela Fiscalía

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó al menos a 11 empleadas y exfuncionarias, entre ellas su exasistente y una policía, reveló la fiscal Letitia James.

De acuerdo con un informe de 165 páginas, tras las denuncias contra Cuomo, el mandatario generó un “ambiente laboral hostil” al agredir e intimidar a decenas de mujeres, hecho que fue considerado como perturbador.

Además, la Fiscalía, que entrevistó a casi 200 personas entre empleados, testigos y denunciantes, confirmó que había un clima de venganza y abuso en la oficina, especialmente contra quienes se pronunciaran en su contra por presuntos casos de acoso sexual.

La fiscal estatal Letitia James agregó que según testimonios, el mandatario y su equipo intentaron afectar la credibilidad de una exempleada que lo denunció por tocamientos inapropiados, hecho que podría estar relacionado con una intimidación contra quienes intentaran denunciarlo.

Tras la revelación de la Fiscalía estatal, el gobernador aseveró que no cometió tales conductas inapropiadas y sostuvo que esa descripción no representa lo que es.

En una mensaje, Cuomo descartó haber tocado sexualmente a mujeres de su oficina “nunca toqué a nadie de manera inapropiada o hice avances sexuales inapropiados”.

Tengo 63 años, he vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy y no es lo que nunca he sido