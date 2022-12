Hallan 3 sobres con ojos de animal en España; estaban dirigidos a una embajada y dos consulados ucranianos

Tres nuevos sobres sospechosos dirigidos a oficinas de Ucrania en España fueron detectados este lunes, tras un reporte del sistema de correos.

Fuentes de la Policía Nacional revelaron a medios locales que los sobres fueron interceptados y tenían como destinatarios la embajada ucraniana en Madrid y los consulados de Málaga y Barcelona.

Tras una revisión, bajo estrictos protocolos de seguridad, se confirmó que en éstos había los de animales, como ocurrió el pasado 2 de diciembre en otras sedes diplomáticas en varios países europeos, hecho que las autoridades calificaron de “paquetes sangrientos”, lo que ven como una señal de rechazo por el apoyo a la nación invadida por Rusia desde febrero pasado.

Asimismo, se descartó la presencia de sustancias explosivas, al recordar que uno de éstos estalló la semana en la embajada ucraniana en España e hirió a un guardia de seguridad.

En tanto, siguen las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas, pues aunque se identificó que éstos han sido enviados desde territorio español aún no se reduce la búsqueda.

Al respecto, el vocero de Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, reveló que ya suman más de 20 advertencias por correo, de las que algunas sí llegaron hasta la dirección, aunque no a los destinatarios, pero reiteró que no se dejarán intimidar por estos envíos, pues estos actos no cambian la estrategia del gobierno ucraniano a más de nueve meses de esta guerra.