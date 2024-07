Hamas lanza amenaza a días de JO; Francia refuerza seguridad

A días de los Juegos Olímpicos, el grupo terrorista Hamas amagó con “ríos de sangre” en Francia en rechazo a la participación de Israel, lo que levantó alertas en Europa y Medio Oriente, mientras que se reportan protestas contra esa nación en Estados Unidos y la sede deportiva.

En un video de casi un minuto, difundido por un medio egipcio, un encapuchado amenazó al grito de “Alá es más grande” con perpetrar agresiones contra el cómplice del régimen “sionista”, en referencia al premier Benjamin Netanyahu, lo que recuerda al atentado de 1972 en el que 11 israelíes fueron asesinados en la villa olímpica en Múnich.

“Invitaste a los sionistas a los Juegos Olímpicos. Pagarás por lo que has hecho. Ríos de sangre correrán por las calles de París”, advirtió el embozado al pueblo francés y al líder Emmanuel Macron en un intento de impedir que Tel Aviv asista a la competencia a nueve meses de la guerra en Gaza tras la masacre del pasado 7 de octubre y por la que han muerto casi 40 mil personas en bombardeos que apuntan a mandos islámicos, pero en los que mueren inocentes, según Palestina.

En EU, disidentes de Netanyahu protestan contra su visita a la nación. Foto: AP

El terrorista enfatizó que Francia, igual que naciones de Occidente, es responsable de lo que suceda por dar armas a Israel al insistir el “día se acerca”.

Y para intimidar y aterrorizar al anfitrión mostró una cabeza falsa, lo que pone los reflectores en la inauguración, un acto abierto en el que delegaciones de decenas de países desfilarán por el río Sena, inauguración a la que se sumará el presidente israelí, Isaac Herzog.

En respuesta, Francia aseveró que por la magnitud del evento y el número de visitantes, hasta 15 millones, se implementó un fuerte operativo con un escenario mundial crítico por tensiones geopolíticas, pues Gaza no es la única guerra, ya que también están enfrentadas Rusia y Ucrania, desde 2022.

Pero ya reforzó la seguridad con apoyo de 40 gobiernos para garantizar la protección de participantes y espectadores, pues 30 mil fuerzas —entre policías y militares, respaldadas por expertos en bombas— vigilarán a diario el evento luego de incidentes en la capital como atropellos, ataques a policías con agresores abatidos y atentados frustrados. Pero también se reportan intentos de bloqueos de políticos extremistas, que piden cerrarle las puertas a los israelíes, y protestas propalestinas de disidentes que critican la participación de Israel en la justa al advertir que el “genocidio” no es una prueba olímpica.

Combatiente de Hamas lanza video para intimidar a la sede de esta justa deportiva. Foto: Especial

Pero Israel toma sus medidas. Aunque la delegación tendrá protección las 24 horas del día, según el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, agentes de Inteligencia implementaron planes adicionales para custodiarlos y evitar que se repita una agresión como hace cinco décadas, mientras que el gobierno instó a éstos y ciudadanos a extremar precauciones durante las próximas semanas.

Ante esta situación el Comité Olímpico Internacional (COI) trató de calmar las alertas al sostener que Israel externó plena confianza en las fuerzas francesas en medio de una agitación política global.

No obstante, algunas regiones insisten de última hora en excluir a Tel Aviv de París 2024. Tal es el caso del Comité Olímpico Palestino que acusó en una carta dirigida al líder mundial del sector, Thomas Bach, que Israel violó la tregua olímpica, pese a que no hubo una firma, pero ése evitó pronunciarse al referir que los Olímpicos son una competencia entre atletas no un asunto político.

En tanto, en Estados Unidos también hubo movilizaciones en contra de Benjamin Netanyahu un día antes de que dé un discurso en el Congreso. Decenas de manifestantes con playeras con la leyenda “Not In Our Name” (No en nuestro nombre) rechazaron la invitación al premier al Capitolio al acusar que es el único responsable de la guerra, como señalan aliados, opositores y familias de rehenes, aunque destaca que en el viaje en el que se reunirá con el presidente Joe Biden fue acompañado por sobrevivientes, mientras familias exigen hacer más por quienes llevan casi 300 días cautivos.