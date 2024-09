Helene deja 91 muertos en EU y temen peor daño

El huracán Helene devastó gran parte del sureste de Estados Unidos con 91 muertos, entre niños y rescatistas, a más de 72 horas de tocar tierra en Florida como categoría 4 y avanzar por más estados, superando la estela de destrucción de Beryl, que alcanzó nivel 5 en julio pasado.

El mayor impacto fue para las Carolinas que concentran casi la tercera parte de decesos tras la caída de árboles e inundaciones derivadas de las lluvias más altas, algunas de casi medio metro.

Los gobernadores confirmaron que en Carolina del Norte hubo 30 fallecidos y 25 más en la Sur y temen que la situación empeore con el pasar de los días u horas, pues las misiones de rescate en lanchas y helicópteros podrían dejar al descubierto más cuerpos bajo un escenario crítico por pérdidas que ascienden a casi 100 mil dólares, según cálculos de Reuters, y que el presidente Joe Biden declaró “trágico” tras observar tomas aéreas de los daños.

Roy Cooper, mandatario de Carolina del Norte, adelantó un panorama desolador al resumir a CNN que el impacto fue “de proporciones históricas”.

Y es que hay múltiples zonas aisladas por la caída de infraestructura eléctrica y telefónica y carreteras obstruidas tras deslaves. Además, con el pasar de las horas se reduce la posibilidad de hallar sobrevivientes; no obstante, siguen los recorridos con la esperanza de rescatar a víctimas al declarar las labores activas en medio de una de las peores temporadas en el Atlántico.

En la entidad vecina su homólogo, Henry McMaster, instó a no perder la calma, pues la ayuda está en camino y juntos lo superarán al enfatizar a residentes que hay puntos más complicados por cierres a causa del desbordamiento de ríos y hasta presas, tema ante el que el mandatario de Florida, Ron DeSantis, apuntó que el daño supera el golpe conjunto de los ciclones Idalia y Debbie, que pegaron en el último año.

Y mientras siguen los recuentos locales, la administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Deanne Criswell, admitió al programa Face the Nation, de NBC News, que la situación es muy complicada, con severos daños, 2.4 millones de hogares sin luz y cientos de personas que aún no pueden volver a su casa, pero recalcó igual que la Casa Blanca que no se escatimarían fondos para ayudar, garantizar comida y alimentos y reconstruir o hacer reparaciones en regiones azotadas.

La funcionaria agregó que la recuperación sería lenta, proceso en el que el saldo letal podría elevarse drásticamente, pues en la mañana había 40 víctimas y al cierre de esta edición casi se duplicó. Apuntó que ni el nivel de preparación fue insuficiente para mitigar el impacto climático, pues persisten las anegaciones tras fuertes lluvias, marejadas y ráfagas de viento que destruyeron viviendas en las costas y tierra adentro, por lo que vecinos realizan labores de limpieza tras perderlo todo, pues se les observó recolectando pertenencias entre los escombros.

Evidencia de esta magnitud es que en Tennessee contabilizaban 70 desaparecidos y en cuestión de horas el total brincó a 152, pero confían que la mayoría esté con vida y sólo perdió contacto por la falta de comunicación, luz o cierres carreteros que imposibilitan salir.

Por ello, sigue el despliegue de brigadas con apoyo de más de 10 entidades para rescatar a residentes atrapados en casas o autos arrastrados por el agua, luego de que el fin de semana 40 personas fueran halladas en el techo de un hospital y más pidieran ayuda en redes sociales y al teléfono 911.

Ante tales condiciones, vecinos relataron a medios que no habían visto daños como los de Helene, mientras meteorólogos anticipaban un año de récords por temporales que evolucionen a huracán y niveles mortales, mientras gobiernos piden calma, pues los apagones seguirán varios días más ante la dificultad de llegar a ciertos puntos.

Pese a la situación, Deanne Criswell ya recorrió Georgia para evaluar los daños y se reveló hoy viajará a Carolina del Norte, de los estados más afectados.

Pero no es la única que prevé visitas. La prensa dijo que el republicano Donald Trump acudirá a Georgia, estado que podría ser clave en la elección del próximo 5 de noviembre, por lo que prevén que aproveche para abundar en responsabilidades. Y a las pocas horas se reveló que Joe Biden alista un viaje a la zona golpeada por Helene, pero aguardará para no interrumpir los rescates.