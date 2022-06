Hernández impone reglas y al final desaira el debate

El aspirante populista al gobierno de Colombia, Rodolfo Hernández, desairó debatir con su opositor, Gustavo Petro, pese al fallo del Tribunal de Bogotá, y tras horas de expectación entre comunicados y publicaciones en redes sociales se venció el plazo y éste no se celebró.

Pese a las negociaciones, pues Petro ya había adelantado que estaba dispuesto a confrontar propuestas y hasta inició acercamientos con la televisora RTVC, que se encargaría de la transmisión, Hernández reiteró que consideraba un “derroche innecesario de dinero” el encuentro forzado y hasta ironizó que sólo su rival tendría millones para gastar; sin embargo, se dijo abierto a responder al fallo sólo si se respetaban sus condiciones a cuatro días de la cita electoral.

Para quien quedó en segundo lugar durante la primera vuelta, una de las prioridades era que el debate se realizara en Bucaramanga, de donde fue alcalde, bajo la justificación de que en ese lugar se sentía seguro, luego de denunciar que temía que la oposición hiciera cualquier cosa en su contra.

También enlistó otras “reglas”, como los temas que se debían considerar para exponer sus iniciativas para el próximo gobierno y hasta sugirió a los posibles moderadores para ello, según un comunicado. Dichas preferencias públicas generaron un debate en redes, pues algunos se lanzaron contra ellos al cuestionar si eran seguidores del populista.

En este mismo texto designó a un equipo de siete asesores para reunirse con el equipo de Petro y definir cómo y cuándo se realizaría el ansiado debate.

Gráfico

Horas después, el jefe de debate de campaña de la coalición Pacto Histórico, Alfonso Prada, evidenció la falta de voluntad de los rivales para concretar lo solicitado bajo una orden judicial.

A través de redes sociales compartió una foto de la reunión presuntamente pactada entre ambos equipos, junto a la cadena que transmitiría este proceso. Sin embargo, los liderados por Marelen Castillo, quien va en fórmula con Hernández, no se presentaron y Prada compartió una fotografía de las sillas vacías junto al mensaje “acatamos decisiones judiciales que además son útiles para los colombianos. Hernández no quiere el debate. Sólo sillas vacías”.

Ese mensaje fue replicado por Petro, quien señaló que cumplieron y esperaron sin respuesta del oponente, pues ni sus delegados se presentaron por el acuerdo previo que millones esperaban en el país para conocer más a detalle las propuestas y cómo se manejan ante el rival a escasos días de la segunda vuelta. Pues incluso, el izquierdista se había declarado dispuesto a acudir al punto establecido por el populista, quien tras pasar a la segunda ronda, se negó a cualquier debate presidencial, luego de criticar que se condicione un ejercicio que consideró es de interés nacional.

Con dichas declaraciones, Petro reforzó lo que expresó en una entrevista, que “si uno no está listo para un debate, no está listo para una presidencia”, elevando la presión contra quien desestimó participar en cualquier actividad pública por temor sobre su seguridad.

Finalmente, Rodolfo Hernández externó en un comunicado que el debate no se efectuaría, sin entrar en detalles sobre presiones o condiciones no aceptadas. Y hasta culpó al aspirante rival de no establecer un equipo para definir los últimos detalles de manera conjunta, tal como lo estableció el tribunal capitalino, pese a que el equipo de éste exhibió que fueron los suyos los que no asistieron a una reunión pactada.

Hasta el momento ningún sondeo o dato de encuestadoras apunta a que este fallido debate incida en las votaciones del fin de semana, proceso en el que se mantiene el empate técnico, por lo que la definición será hasta el 19 de junio.