Van por inocular ante riesgo por viruela del mono

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) analiza vacunar a personas de riesgo por reciente contacto con pacientes que contrajeron la viruela del mono, aunque la dosis sería contra la enfermedad humana.

Mientras este virus se sigue expandiendo, pues Italia y Suecia ya notificaron un positivo cada una, expertos analizan las alternativas para los pacientes, pero descartan una alerta sanitaria al reiterar que se desconoce como inició el brote que ya alcanzó a seis naciones; sin embargo, admiten incertidumbre, ya que siguen aumentando los casos.

En un comunicado, el regulador médico regional exhortó a las autoridades a tomar acción para evitar un posible contagio entre personas cercanas a quienes ya fueron hospitalizados, pues recuerdan que la fase de incubación va de los cinco hasta los 21 días.

Asimismo, dijeron que, aunque siguen sin pistas claras, ya se identificó que la prevalencia es entre menores de 40 años, por lo que los biológicos disponibles serán para ese rango de edad.

Las organizaciones de salud pública deberían tomar pasos para aumentar el conocimiento sobre el potencial contagio de la viruela del mono

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Comunicado

Al respecto, medios españoles adelantaron que el Ministerio de Sanidad, que analiza más de una veintena de sospechosos, prevé adquirir fármacos contra esta enfermedad para evitar una mayor transmisión. Mientras que para el caso de los afectados ya analizan alternativas de tratamiento con varios antivirales.

En torno a los nuevos casos, médicos italianos revelaron que el sujeto enfermo se encuentra aislado en un hospital de Roma y ya hay una vigilancia específica, pues viajó a las Islas Canarias.

Por separado, la Agencia de Salud sueca rebajó las alertas e indicó que su paciente no se reporta grave. En esa misma tónica se pronunció la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sostuvo que esta variante de la enfermedad símica es la más leve. Asimismo, explicó que no hay motivo para restringir los viajes, hasta que no se determine cómo contrajeron el virus estos hombres.