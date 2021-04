Inquieta a OPS alza masiva de contagios en Sudamérica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calificó de preocupantes las nuevas olas Covid en Sudamérica, un día después de que Brasil reportara un récord con más de cuatro mil decesos en un día y recordó que América es el continente más afectado por la pandemia.

Al hacer una evaluación por el Día Mundial de la Salud, la directora del organismo, Carissa Etienne, advirtió “en ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica”, esto luego de que también se registraran nuevos máximos en contagios, debido a que la región enfrenta una “transmisión comunitaria ininterrumpida”.

Detalló que, tan sólo en las últimas semanas, Brasil —el segundo país con más muertes a nivel mundial— y Argentina se ubican entre las naciones con más casos.

Pese a ello, en Brasil el presidente Jair Bolsonaro rechazó implementar un confinamiento nacional, al reiterar que eso jamás ocurrirá en su gestión, pese a que ayer el Instituto Biomédico Butantan confirmó el primer contagio de la variante sudafricana (501.v2) en Sao Paulo, cuando el país encara una crisis por mutaciones surgidas en su territorio, las P.1 y P.2 y una todavía sin denominación.

De acuerdo con un estudio reciente esta tercera cepa, considerada similar a la que apareció en Sudáfrica, podría ser la 501.v2, pues una investigación más detallada reveló que el contagio de una mujer sería de dicha cepa, mientras el país alcanzó ayer los 340 mil 776 decesos, tras bajar el ritmo diario, después de superar la barrera de los cuatro mil en 24 horas.

Con esta incidencia, Brasil continúa como la nación más afectada en la región, con 428 por ciento más fallecimientos que Argentina, segundo país de la región con mayor extensión territorial y el tercero con más defunciones, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, a diferencia del gobierno de Bolsonaro, la gestión de Alberto Fernández, quien continúa en aislamiento tras dar positivo al virus pese a la vacuna anti-Covid, determinó cerrar los vuelos ante lo que calificó de “amenaza feroz” y y prohibió la circulación entre las 00:00 y las 06:00 horas

Fernández admitió que Argentina entró en una segunda ola, por lo que canceló a partir de mañana y hasta el próximo 30 de abril los viajes grupales de egresados, de estudio o turísticos, las reuniones de más de 20 personas y decretó el cierre de restaurantes y bares desde las 23:00 horas. Estas restricciones incluyen la suspensión de operaciones de casinos, bingos, discotecas y espacios deportivos.

Asimismo, llamó a la unidad para frenar la pandemia, pues insistió que no se trata de un asunto político, sino un tema de interés nacional por la salud. Y adelantó que también se redoblará la vacunación.

En torno a la situación en otros países de la zona, la OPS puntualizó que Bolivia y Colombia —que limitan con Brasil— se encuentran en riesgo tras duplicar su incidencia de positivos por Covid; mientras que en Perú y Ecuador las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al borde de su capacidad.

RIESGO CON ASTRAZENECA “ES MUY RARO”

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) aceptó que sí hay una conexión entre las trombosis y la vacuna AstraZeneca, pero reiteró que son poco comune.

En respuesta a la declaración de un experto, el Comité de Seguridad del regulador concluyó “que los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas en sangre” deben incluirse en la lista de efectos secundarios del biológico.

Sin embargo, la directora de la EMA, Emer Cooke, dijo que podría tratarse de una respuesta inmune, esto luego de que especialistas relacionaran los síntomas con efectos que produce la heparina.

Tras revisar nueva evidencia, la EMA reiteró que los beneficios aún superan los peligros potenciales, pues la inyección ha demostrado “ser muy eficaz” para prevenir casos graves y fallecimientos, pues “el riesgo de mortalidad por Covid-19 es mucho mayor que por efectos secundarios raros”; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó nuevamente su uso, al afirmar que es normal que se den “efectos adversos”.

Además, exhortó a los gobiernos a detener la desinformación, ante el rechazo a la dosis, pues aseveró que es imperativo usar todos los biológicos disponibles por “efectos devastadores”.

No obstante, horas después España informó que sólo administrará el inmunológico de la firma británica a personas de entre 60 y 65 años y la suspenderá en menores de esta edad. Pero enfrenta otro desafío, pues aún no sabe qué acciones tomará en el caso de las personas del rango de edad en el que ya no la aplicará; según medios locales y la ministra de Salud, Carolina Darias, hay dos escenarios: que se queden con una sola dosis o que reciban un biológico diferente al primero, hecho que no ha ocurrido en otras naciones.

En tanto, en el Reino Unido, país que más defendió a la farmacéutica, adelantaron que darán alternativas para que los menores de 30 años se vacunen con otros biológicos, ya que este sector podrá elegir, según la disponibilidad, si reciben el de Moderna o el de Pfizer.